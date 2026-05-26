Επίθεση ανηλίκων στην Καλλιθέα κατέγραψε βίντεο που παρουσίασε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του MEGA, προκαλώντας έντονη ανησυχία για τα φαινόμενα νεανικής βίας.

Στο υλικό διακρίνονται περίπου δέκα ανήλικοι να τρέχουν προκειμένου να αποφύγουν τη σύλληψη. Λίγα μέτρα πιο κάτω, σε κεντρικό σημείο της Καλλιθέας, είχαν αφήσει χτυπημένους στο οδόστρωμα έναν 17χρονο και έναν 18χρονο, στους οποίους επιτέθηκαν με γροθιές και κλωτσιές. «Έτρεχε ένας και τον κυνηγούσαν δέκα. Έπεσε αυτός στη διασταύρωση Σοφοκλέους και Σπάρτης και τον χτυπάγανε αυτοί, με τα χέρια, με τα πόδια στα πλευρά και στο κεφάλι. Όλοι μαζί. Έφαγε πολύ ξύλο», περιγράφει μάρτυρας του περιστατικού.

Η επίθεση σημειώθηκε λίγο μετά τις 11:00 το βράδυ της Δευτέρας (25/5). Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένας από τους δράστες είχε προσωπικές διαφορές με τον 18χρονο και, μαζί με την παρέα του, του έστησε καρτέρι την ώρα που επέστρεφε σπίτι με έναν φίλο του. «Από τα μπαλκόνια όλοι φωνάζανε “χτυπάτε ένα παιδί όλοι μαζί, δεν ντρέπεστε καθόλου;”. Κάλεσαν και το 100 και αυτοί τρομάξανε και φύγανε κάτω επί της Σοφοκλέους», ανέφερε άλλος αυτόπτης μάρτυρας.

Αστυνομικοί έφτασαν άμεσα στο σημείο και, μετά την περιγραφή που τους έδωσαν τα θύματα, κατάφεραν να συλλάβουν επτά από τους δράστες, έξι 17χρονους και έναν 18χρονο. Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.