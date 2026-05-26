Μια τραγωδία συγκλονίζει το Βέλγιο, καθώς το πρωί της Τρίτης (26/5) στην πόλη Μπούγκενχαουτ σημειώθηκε σφοδρή σύγκρουση σχολικού μίνι βαν με διερχόμενο τρένο σε ισόπεδη διάβαση. Από τη σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους τέσσερις άνθρωποι, ενώ πέντε ακόμη ανήλικοι τραυματίστηκαν σοβαρά.

Μεταξύ των θυμάτων είναι δύο μαθητές με ειδικές ανάγκες, ηλικίας 12 και 15 ετών, ο οδηγός του οχήματος και ένας ενήλικας συνοδός. Οι τραυματίες, όλοι ανήλικοι μαθητές, νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση στα νοσοκομεία της περιοχής.

Το δυστύχημα έχει προκαλέσει σοκ στη βελγική κοινωνία και έντονη συγκίνηση σε ολόκληρη την Ευρώπη. Οι αρχές κάνουν λόγο για ένα περιστατικό που, όπως όλα δείχνουν, θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί.

Η μοιραία σύγκρουση σημειώθηκε περίπου στις 08:15 το πρωί (τοπική ώρα), ένα χιλιόμετρο έξω από τον σιδηροδρομικό σταθμό του Buggenhout, με το σχολικό να μεταφέρει μαθητές του Richtpunt Campus Buggenhout, σχολείου ειδικής αγωγής.

Σύμφωνα με την αστυνομία, στο μίνι βαν επέβαιναν συνολικά εννέα άτομα – ο οδηγός, ένας συνοδός και επτά παιδιά. Στο τρένο βρίσκονταν περίπου 100 επιβάτες, οι οποίοι απομακρύνθηκαν με ασφάλεια μετά τη σύγκρουση και μεταφέρθηκαν στον κοντινό πυροσβεστικό σταθμό για πρώτες βοήθειες. Τουλάχιστον ένας επιβάτης υπέστη σοκ από το περιστατικό.

Παρά τις εκτεταμένες ζημιές στο σιδηροδρομικό δίκτυο, η άμεση επέμβαση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης απέτρεψε περαιτέρω τραυματισμούς και πιθανή επέκταση της τραγωδίας.

Οι εικόνες από το σημείο είναι συγκλονιστικές. Το λευκό σχολικό βαν φαίνεται αναποδογυρισμένο δίπλα στις γραμμές, με το μπροστινό του μέρος να έχει διαλυθεί από τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης. Οι διασώστες εργάστηκαν μέσα σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες για τον απεγκλωβισμό των θυμάτων.

Τι εξετάζουν οι αρχές για τα αίτια του δυστυχήματος

Τα πρώτα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους οι αρχές ενισχύουν το σενάριο της απερισκεψίας του οδηγού. Όπως δήλωσε ο Τόμας Μπέκεν, εκπρόσωπος της Infrabel, «οι μπάρες ήταν κατεβασμένες και τα φανάρια λειτουργούσαν με κόκκινο φως» τη στιγμή της σύγκρουσης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο μηχανοδηγός είχε ήδη αρχίσει να επιβραδύνει και ενεργοποίησε το φρένο έκτακτης ανάγκης, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να αποτρέψει τη σύγκρουση. «Ήταν αδύνατο να αποφευχθεί η σύγκρουση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ωστόσο το επικρατέστερο σενάριο αφορά επικίνδυνο ελιγμό του οδηγού, ο οποίος φέρεται να προσπάθησε να διασχίσει τη διάβαση τη στιγμή που πλησίαζε το τρένο. Ένα ακόμη ενδεχόμενο που διερευνάται είναι ο οδηγός να «τυφλώθηκε» από τον ήλιο.

Πηγή που επικαλείται η εφημερίδα Le Soir αναφέρει ότι τμήμα της προστατευτικής μπάρας φαίνεται να έχει λυγίσει από το πέρασμα του οχήματος, κάνοντας λόγο για «δραματική απερισκεψία».

Θλίψη και ερωτήματα για την ασφάλεια

Η τραγωδία έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη σε ολόκληρη τη χώρα. Τοπικοί αξιωματούχοι μιλούν για «μια μέρα που ξεκίνησε όμορφα και μετατράπηκε σε σκοτάδι». Ο αναπληρωτής περιφερειάρχης Ανατολικής Φλάνδρας, Κουρτ Μόενς, δήλωσε: «Αυτό που θα μπορούσε να είναι ένα όμορφο ανοιξιάτικο πρωινό, μετατράπηκε ξαφνικά σε μια σκοτεινή μέρα».

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, εξέφρασε τη θλίψη της, σημειώνοντας ότι «η Ευρώπη θρηνεί μαζί με το Βέλγιο».

Το δυστύχημα επαναφέρει στο προσκήνιο τα ζητήματα ασφάλειας στις ισόπεδες διαβάσεις. Σύμφωνα με στοιχεία της Infrabel, από το 2021 έχουν σημειωθεί 168 ατυχήματα αυτού του είδους, με 36 θανάτους συνολικά. Μόνο το 2025 έχουν καταγραφεί πέντε θύματα σε παρόμοια περιστατικά, γεγονός που αναζωπυρώνει τη συζήτηση για την ανάγκη περαιτέρω μέτρων προστασίας.

Οι έρευνες για το δυστύχημα συνεχίζονται, με τις αρχές να εξετάζουν τόσο τα τεχνικά δεδομένα όσο και το ανθρώπινο λάθος. Το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας αναμένεται να αποδειχθεί καθοριστικό για την τελική αποτίμηση και τον προσδιορισμό των ευθυνών για το τραγικό συμβάν που βύθισε στο πένθος ολόκληρη την τοπική κοινωνία.