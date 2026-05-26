Δυστύχημα στη Βελγική πόληBuggenhout σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (26/5), όταν τρένο των βελγικών σιδηροδρόμων συγκρούστηκε με σχολικό μίνι λεωφορείο, όπως επιβεβαίωσε η εταιρεία διαχείρισης του σιδηροδρομικού δικτύου Infrabel. Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το VRT News, υπάρχουν νεκροί, ενώ στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και των υπηρεσιών πρώτων βοηθειών.

Το δυστύχημα συνέβη γύρω στις 8:15 το πρωί, στη διάβαση του Vierhuizen. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αποσαφηνιστεί τα αίτια της σύγκρουσης, ωστόσο οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο για κλειστή διάβαση τη στιγμή του περιστατικού.

Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι στο μίνι λεωφορείο επέβαιναν εννέα άτομα: Ο οδηγός, μία συνοδός και επτά παιδιά, τα περισσότερα εκ των οποίων φοιτούσαν σε σχολείο για παιδιά με ειδικές ανάγκες.

«Οι μπάρες ήταν κατεβασμένες, τα φανάρια κόκκινα»

Όπως δήλωσε ο Thomas Baeken, εκπρόσωπος της Infrabel, πλάνα από κάμερες ασφαλείας δείχνουν ότι η διάβαση ήταν κλειστή τη στιγμή του δυστυχήματος. «Η σύγκρουση σημειώθηκε στις 8:08. Το υλικό δείχνει ότι οι μπάρες ήταν κατεβασμένες και τα φανάρια κόκκινα. Δεν γνωρίζουμε ακόμη πώς συνέβη το ατύχημα· αυτό θα διερευνηθεί από την αστυνομία και την εισαγγελία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το δυστύχημα συνέβη περίπου ένα χιλιόμετρο από τον σιδηροδρομικό σταθμό του Buggenhout. «Ο μηχανοδηγός είχε ήδη αρχίσει να φρενάρει και ενεργοποίησε το σύστημα έκτακτης πέδησης, αλλά δεν κατάφερε να αποφύγει τη σύγκρουση», πρόσθεσε ο Baeken.

Προκλήθηκαν επίσης ζημιές στις σιδηροδρομικές υποδομές, ωστόσο, όπως υπογράμμισε ο εκπρόσωπος της Infrabel, «αυτό είναι το λιγότερο που μας απασχολεί. Οι σκέψεις μας είναι με τα θύματα, τις οικογένειες και τους φίλους τους».

Ο υπουργός Εσωτερικών του Βελγίου, Μπερνάρ Κεντέν, σε ανάρτησή του στο Χ ανέφερε: «Με μεγάλη θλίψη πληροφορήθηκα το τραγικό δυστύχημα στο Μπούγκενχουτ, όπου σχολικό λεωφορείο παρασύρθηκε από τρένο. Οι σκέψεις μου είναι με τα θύματα και τους οικείους τους. Εύχομαι δύναμη και ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες. Ευχαριστώ τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης για την άμεση και αποτελεσματική επέμβασή τους στο σημείο».

Met grote verslagenheid verneem ik het tragische ongeval in Buggenhout, waarbij een schoolbus werd gegrepen door een trein. Mijn gedachten gaan uit naar de slachtoffers en hun naasten. Ik wens de gewonden veel sterkte toe. Dank onze hulpdiensten voor hun snelle inzet ter plaatse. — Bernard Quintin (@BernardQuintin_) May 26, 2026

Οι επιβάτες του τρένου έχουν ήδη απομακρυνθεί από το σημείο. Περίπου 100 άτομα που επέβαιναν στον συρμό έχουν μεταφερθεί στον τοπικό πυροσβεστικό σταθμό. Ενα άτομο βρίσκεται σε κατάσταση σοκ και λαμβάνει ιατρική φροντίδα.

Τα δρομολόγια των τρένων μεταξύ Ανατολικής Φλάνδρας και Φλαμανδικής Βραβάντης έχουν διακοπεί ή παρουσιάζουν σοβαρές καθυστερήσεις, ενώ δρομολογούνται λεωφορεία αντικατάστασης για την εξυπηρέτηση των επιβατών.