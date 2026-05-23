Περισσότεροι από 50 άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν δύο τραμ συγκρούστηκαν μετωπικά στη γερμανική πόλη του Ντίσελντορφ της Γερμανίας το Σάββατο, σύμφωνα με ανακοίνωση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Πολλοί από τους επιβάτες χρειάστηκαν νοσοκομειακή περίθαλψη μετά το σοβαρό περιστατικό.

Το ατύχημα σημειώθηκε γύρω στις 11:30 το πρωί (12:30 ώρα Ελλάδας) σε πολυσύχναστη διασταύρωση στα δυτικά της πόλης. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έσπευσαν άμεσα στο σημείο, προκειμένου να απεγκλωβίσουν επιβάτες και να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες.

Bei einem Unfall mit zwei Straßenbahnen in Düsseldorf sind 27 Menschen verletzt worden, fünf davon schwer. Es schwebe aber niemand in Lebensgefahr. https://t.co/EFjS13s4iv pic.twitter.com/ZCPdP23xJV — FOCUS online (@focusonline) May 23, 2026

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, 28 τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο για περαιτέρω φροντίδα, ενώ άλλοι 28 έλαβαν επί τόπου ιατρική βοήθεια για ελαφρύτερα τραύματα. Οι αρχές κινητοποιήθηκαν με δεκάδες οχήματα και προσωπικό διάσωσης.

Η αιτία της σύγκρουσης παραμένει άγνωστη, ενώ η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστώσει τα ακριβή αίτια του ατυχήματος και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη.