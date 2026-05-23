Ο Μίλτος Τεντόγλου επέστρεψε εντυπωσιακά στις κορυφαίες εμφανίσεις, κατακτώντας τη νίκη στο Diamond League της Σιαμέν και δείχνοντας ότι βρίσκεται ξανά σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση.

Μετά τον αγώνα, ο Έλληνας Ολυμπιονίκης μίλησε στους διοργανωτές, εκφράζοντας την ικανοποίησή του τόσο για την επίδοσή του όσο και για τη συνολική του φόρμα, υπογραμμίζοντας πως έχει ξεπεράσει πλήρως τα προβλήματα τραυματισμών που τον είχαν επηρεάσει το προηγούμενο διάστημα.