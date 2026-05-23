Η Ρεάλ Μαδρίτης επιστρέφει σε ακόμη έναν τελικό της EuroLeague, όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό την Κυριακή (24/5, 21:00) με στόχο την κατάκτηση του τροπαίου, ενός τίτλου που έχει κατακτήσει πολλές φορές στην ιστορία της.

Στη συνέντευξη Τύπου πριν από τη μεγάλη αναμέτρηση, ο προπονητής της ισπανικής ομάδας Σκαριόλο, αλλά και ο Μάριο Χεζόνια μίλησαν για το παιχνίδι, τονίζοντας τις δυσκολίες που υπάρχουν λόγω των τραυματισμών στο ρόστερ της Ρεάλ. Παρόλα αυτά, υπογράμμισε πως η κατάσταση κάνει το έργο πιο απαιτητικό, χωρίς όμως να το καθιστά αδύνατο.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Σκαριόλο

«Είμαστε χαρούμενοι που είμαστε εδώ αλλά έχουμε απαιτήσεις. Δεν θα σταματήσουμε να παλεύουμε. Ο αντίπαλος είναι ο χειρότερος από τους καλύτερους. Είμαστε εδώ για ένα λόγο. Είμαστε εδώ επειδή γινόμαστε σταθερά καλύτεροι σε όλη τη σεζόν. Ο Ολυμπιακός αξίζει την θέση στην οποία βρίσκεται και ξέρουμε πως θα είναι δύσκολος αντίπαλος. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε.

Ειλικρινά δεν βλέπω πολλές διαφορές. Οι ημιτελικοί και οι τελικοί έχουν ομοιότητες. Έχεις μία μέρα να προετοιμαστείς. Πρέπει να εστιάσεις στα σημαντικά στοιχεία και να μην έχεις πολλά προβλήματα. Να κοντρολάρεις τις πληροφορίες αλλά να είσαι προετοιμασμένος. Μέσα στη σεζόν το κάναμε, προετοιμάζαμε κάθε ματς. Σε αυτό το επίπεδο γίνεται πιο εύκολο επειδή υπάρχει χρόνος. Έτσι είναι το μπάσκετ, άλλες φορές έχει δυσκολίες. Το έργο είναι απαιτητικό αλλά είμαστε εδώ γι αυτό.

Πρέπει να προσαρμοστούμε στη νέα πραγματικότητα, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και τι όχι. Πρέπει να συγκεντρωθούμε στο ματς και να προσαρμοστούμε γρήγορα. Να μην υπερφορτωθούμε. Να μην σκεφτούμε πως πρέπει να κάνουμε 25 διαφορετικά πράγματα. Είμαστε στον τελικό και πρέπει να πιστέψουμε στους εαυτούς μας, να είμαστε ήρεμοι και προσηλωμένοι. Θα είναι έκπληξη αν δεν έχουμε σωστή νοοτροπία. Έχουμε προβλήματα αλλά δεν θα παραδοθούμε.

Δεν έχω περισσότερες πληροφορίες για τον Γκαρούμπα. Κάνει εξετάσεις αλλά δεν είμαι αισιόδοξος, μοιάζει κακός τραυματισμός. Όταν ξέρουμε πράγματα θα τα πούμε. Είμαστε όμως καλα πνευματικά. Στεναχωριόμαστε προφανώς γιατί έχουν δουλέψει πολύ σκληρά όλη τη σεζόν και θα λείπουν στο πιο σημαντικό ματς και γεγονός της σεζόν. Είναι δύσκολο να μένεις έξω και να το βλέπεις και το νιώθουμε. Τους έχουμε μαζί μας.

Από την άλλη πλευρα δεν θα το παίξω θύμα, γιατί το DNA μας και η ιστορία μας δεν μας το επιτρέπει. Θα προσπαθήσουμε να χρησιμοποιήσουμε τα όπλα μας και να παίξουμε τα χαρτιά μας. Θα σεβαστούμε τον αντίπαλο και το περιβάλλον. Πρέπει να συγκεντρωθούμε στην ευκαιρία μας. Δεν παίζεις τελικό κάθε χρόνο, εγώ είμαι παράδειγμα. Πρέπει να παλέψεις για το καλύτερο, να μην ξοδέψεις την ευκαιρία. Την ξοδεύεις όταν δεν αγωνίζεσαι. Αν το κάνεις έχεις ευκαιρία

Ήρθα στη Ρεάλ γι’ αυτό. Είχα επιτυχίες στην εθνική ομάδα αλλά όταν η Ρεάλ μου ζήτησε να έρθω, μέσα μου σκέφτηκα πως αυτό ήθελα σε αυτή τη φάση της καριέρας μου. Μου έδωσε την ευκαιρία να κάνω κάτι που δεν έχω κερδίσει στο παρελθόν, ακόμα και αν υπάρχουν διαφορές σε σχέση με αυτά που έκανα. Ήταν πρόκληση και είμαι άνετος, χαρούμενος με τη σεζόν. Απαντώ προσωπικά. Η ομάδα αισθάνεται άνετα και πιστεύουμε πως είμαστε εδώ και θέλουμε ως μεγάλη ομάδα να είμαστε στο προσκήνιο. Δεν βλέπω μεγάλη διαφορά με άλλα ματς ζωής και θανάτου, Ευρωμπάσκετ, ισπανική λίγκα. Όλα είναι δύσκολα και πρέπει να βρεις ισορροπία μυαλού και σώματος. Μετά από καιρό πιστεύεις πως αισθάνεται άνετα σε παρόμοιες καταστάσεις. Δεν βρίσκω μεγάλη διαφορά με παρόμοιες εμπειρίες.

Ότι είπε ο Φαμπιάν (σ.σ Κοζέρ), είναι καλό για εμένα (γέλια). Πρέπει να εστιάσεις στην ομάδα σου. Τον εαυτό σου και να κάνεις στην άκρη τον θόρυβο. Θα χαρούμε αν κερδίσουμε αλλά δεν θα είμαστε losers αν χάσουμε. 18 ομάδες θα ήθελαν να ήταν εδώ στη θέση αυτών των δύο. Πρέπει να δώσεις το 100%. Κάποια πράγματα δεν είναι στο χέρι σου επομένως δεν μπορείς να τα ελέγχεις όλα. Είναι μία ωραία πρόκληση και δεν γίνονται αυτά κάθε μέρα. Να βγουμε εκεί έξω ξέροντας πως έχουμε δώσει τα πάντα. Στο τέλος αν ο αντίπαλος είναι καλύτερος θα σφίξεις το χέρι, αν όχι θα στο σφίξουν και θα πανηγυρίσεις. Εστιάζουμε τώρα σε ένα ματς και θα δούμε.

Στο τέλος της μέρας είναι 12 παίκτες απέναντι σε 12 παίκτες. Η ατμόσφαιρα θα είναι υπέρ του Ολυμπιακού και είναι κάτι που δεν ξέρεις από πριν πως θα λειτουργήσει. Είναι τρομακτικό αλλά μπορεί να δημιουργήσει την πίεση της αναγκαιότητας για τον Ολυμπιακό. Εστιάζουμε στο μπάσκετ και θα προσπαθήσουμε σε αυτό να κάνουμε το καλύτερο».

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Μάριο Χεζόνια

«Χαρούμενοι που είμαστε σε ένα Final Four. Δύο μεγάλοι θρύλοι του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Προφανώς η εμπειρία παίζει ρόλο σε αυτή τη φάση. Είχαμε ατυχίες με το ρόστερ μας αλλά πρέπει να βρούμε τρόπο. Είναι ματς ζωής ή θανάτου. Πρέπει να προετοιμαστείς όπως όλη τη σεζόν. Κάθε μικρή λεπτομέρεια μπορεί να κρίνει το ματς.

Συνεχίζουμε να πιστεύουμε στους εαυτούς μας και σε αυτό που κάνουμε. Αν θέλουμε να φτάσουμε στο τέλος και να σηκώσουμε την κούπα πρέπει να κάνουμε αυτό που κάναμε με την Βαλένθια. Δύο ιστορικές ομάδες σε τελικό η νοοτροπία πρέπει να είναι αυτή, δεν είμαστε θύμα, πρέπει να συνεχίσουμε να προσπαθούμε και να παλεύουμε

Το τι γίνεται έξω από το επαγγελματικό μπάσκετ δεν με ακουμπά. Είναι εκτός το τι λέγεται απ έξω και το θέμα των οπαδών. Εγώ βρίσκομαι εδώ, το παρελθόν μου δεν έχει σχέση αυτή τη στιγμή σε αυτόν τον τελικό και τον αθλητισμό».