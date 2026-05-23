Τρία νέα κρούσματα του ιού Έμπολα επιβεβαιώθηκαν σήμερα (23/5) στην Ουγκάντα, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές της χώρας που συνορεύει με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, επίκεντρο της επιδημίας όπου εκεί αντιπροσωπεύει πλέον έναν «πολύ αυξημένο» κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ).

Η Ουγκάντα, η οποία ανέστειλε την Πέμπτη όλα τα δρομολόγια δημόσιων συγκοινωνιών προς τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, είχε επιβεβαιώσει στις 15 Μαΐου την παρουσία του Έμπολα στην επικράτειά της. Τα πρώτα δύο κρούσματα εντοπίστηκαν τότε, με τον έναν ασθενή να καταλήγει λίγες ημέρες αργότερα.

Σε δελτίο Τύπου του υπουργείου Υγείας της Ουγκάντας, που εκδόθηκε σήμερα, αναφέρεται ότι «τρία νέα κρούσματα επιβεβαιώθηκαν στη χώρα, γεγονός που αυξάνει το σύνολο των κρουσμάτων σε πέντε».

Σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές, οι νέοι ασθενείς είναι «ένας οδηγός από την Ουγκάντα που μετέφερε το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα στη χώρα», καθώς και μία «υγειονομικός που μολύνθηκε ενώ φρόντιζε» τον ίδιο ασθενή. Και οι δύο νοσηλεύονται και λαμβάνουν την απαραίτητη φροντίδα.

Το τρίτο νέο κρούσμα αφορά μια Κονγκολέζα που έφθασε στην Ουγκάντα αεροπορικώς. Οι αρχές διαβεβαιώνουν ότι «όλες οι επαφές που συνδέονται με τα επιβεβαιωμένα κρούσματα ταυτοποιήθηκαν και βρίσκονται υπό παρακολούθηση».

Υγειονομικός συναγερμός από τον ΠΟΥ

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει ήδη εκδώσει υγειονομικό συναγερμό για την αντιμετώπιση της επιδημίας Έμπολα στο ανατολικό τμήμα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, υπάρχουν σχεδόν 750 ύποπτα κρούσματα και 177 ύποπτοι θάνατοι στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, μια χώρα με πληθυσμό περίπου 100 εκατομμυρίων κατοίκων.