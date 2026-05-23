Η Μπριζίτ Μακρόν θεωρεί ότι όλες οι γυναίκες είναι «αρπακτικά» και απαιτεί φωτογραφίες από όσες αναζητούν εργασία στο Ελιζέ μαζί με τον Εμανουέλ, σύμφωνα με ένα νέο βιβλίο για τον γάμο του ζευγαριού, αναφέρει η Daily Mail.

Η Μπριζίτ Μακρόν και η σχέση της με τον Γάλλο πρόεδρο βρίσκονται ξανά στο επίκεντρο της δημοσιότητας, ύστερα από νέες αποκαλύψεις που περιλαμβάνονται στο βιβλίο του Γάλλου δημοσιογράφου Φλοριάν Ταρντίγ, Un Couple (Presque) Parfait (Ένα (Σχεδόν) Τέλειο Ζευγάρι), τις οποίες φιλοξενεί η βρετανική εφημερίδα. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι περιγραφές του βιβλίου σκιαγραφούν μια εικόνα έντασης και ζήλιας στο εσωτερικό του Ελιζέ.

Ένα από τα περιστατικά που περιγράφονται αφορά το λεγόμενο «χαστούκι» της Μπριζίτ Μακρόν προς τον Γάλλο πρόεδρο κατά την άφιξή τους στο Βιετνάμ. Η αιτία, σύμφωνα με τον Ταρντίγ, ήταν ένα μήνυμα που φέρεται να είχε εντοπίσει η Μπριζίτ Μακρόν στο κινητό του προέδρου και το οποίο απευθυνόταν στην Ιρανή ηθοποιό Γκολσιφτέ Φαραχανί.

«Η Μπριζίτ πρέπει να είναι ευτυχισμένη»

Στο βιβλίο αναφέρεται ακόμη ότι ο Μακρόν, όταν ανέλαβε πρόεδρος της Γαλλίας το 2017, φέρεται να είχε δηλώσει στον προσωπάρχη του Ελιζέ: «Η Μπριζίτ πρέπει να είναι ευτυχισμένη. Αν βαριέται, αν νιώθει άχρηστη – αν το βράδυ που θα γυρίσω σπίτι μού πει ότι είναι δυστυχισμένη – δεν θα μπορέσω να τα βγάλω πέρα. Και θα αποτύχω σε αυτή την προεδρική θητεία».

Ο Ταρντίγ, όπως σημειώνει η Mail, περιγράφει τη Μπριζίτ Μακρόν ως ιδιαίτερα επιφυλακτική απέναντι στις γυναίκες, γράφοντας: «Η Μπριζίτ ήξερε πάντα ότι οι γυναίκες είναι αρπακτικά… και γι’ αυτό είναι επιφυλακτική απέναντί τους». Ο συγγραφέας υποστηρίζει ότι αυτή η στάση είχε ως αποτέλεσμα ο πρόεδρος να περιβάλλεται κυρίως από άνδρες συνεργάτες.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η Πρώτη Κυρία φέρεται να ζητούσε να βλέπει φωτογραφίες των γυναικών που υπέβαλαν βιογραφικά για εργασία στο Ελιζέ, λέγοντας: «Δείξε μου!» Αν κάποια την εντυπωσίαζε ή τη θεωρούσε όμορφη, σχολίαζε: «Δεν θα έρθει στα Ηλύσια Πεδία!».

Ο Γάλλος πρόεδρος έχει απορρίψει όλες αυτές τις αναφορές, κάνοντας λόγο για «θεωρίες συνωμοσίας τρελών» και χαρακτηρίζοντας τις σχετικές φήμες «σκουπίδια». Η ίδια η Μπριζίτ Μακρόν, μέσω του περιβάλλοντός της, έχει επίσης διαψεύσει τους ισχυρισμούς, δηλώνοντας ότι «δεν κοιτάζω ποτέ το κινητό του».