Ο Μοχάμεντ Σαλάχ ολοκληρώνει την εντυπωσιακή του πορεία στη Λίβερπουλ, καθώς μετά από εννέα χρόνια στο «Άνφιλντ» γνωστοποίησε την αποχώρησή του από τον σύλλογο.

Ο «Φαραώ» αποχαιρετά τους «Reds» μέσα από ένα συγκινητικό αποχαιρετιστήριο βίντεο, στο οποίο κάνει έναν απολογισμό της παρουσίας του και στέλνει το δικό του μήνυμα. Την ίδια στιγμή, το μέλλον του παραμένει ανοιχτό, αφού ο ατζέντης του ξεκαθάρισε πως δεν έχει ληφθεί ακόμη οριστική απόφαση για τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.