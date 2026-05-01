Ο Μοχάμεντ Σαλάχ παραδέχθηκε πως έχει στα χέρια του αρκετές δελεαστικές προτάσεις ενόψει της αποχώρησής του από τη Λίβερπουλ, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι δεν έχει πάρει ακόμα την τελική του απόφαση για τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Σε συνέντευξή του στον Στίβεν Τζέραρντ, ο Αιγύπτιος επιθετικός τόνισε πως βρίσκεται σε φάση αξιολόγησης των επιλογών του, αφήνοντας όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά για το μέλλον του.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και σε μια ιδιαίτερη συζήτηση που είχε με τον εμβληματικό αρχηγό της Λίβερπουλ, υπογραμμίζοντας ότι η απόφασή του για το «αντίο» στο Άνφιλντ ήταν αποτέλεσμα σκέψης και σημαντικών στιγμών που προηγήθηκαν.

Ο Σαλάχ ετοιμάζεται να κλείσει έναν μεγάλο κύκλο εννέα ετών στη Λίβερπουλ, με το επόμενο βήμα του να παραμένει ακόμη ανοιχτό.