Η Ρεάλ Μαδρίτης πραγματοποίησε επιβλητική εμφάνιση απέναντι στη Χάποελ Τελ Αβίβ, επικρατώντας με 102-75 και κάνοντας το 2-0 στη σειρά των playoffs της EuroLeague, βρισκόμενη πλέον ένα βήμα πριν το Final Four της Αθήνας.

Η εξέλιξη του αγώνα

Η «Βασίλισσα» είχε σε εκπληκτική κατάσταση τον Φακούντο Καμπάτσο, ο οποίος καθοδήγησε απόλυτα τον ρυθμό του αγώνα, δημιουργώντας και εκτελώντας με συνέπεια, ενώ συνολικά η Ρεάλ έπαιξε σε πολύ υψηλό επίπεδο έντασης και ποιότητας στο δεύτερο ημίχρονο.

Η αναμέτρηση ήταν ισορροπημένη στο πρώτο μέρος, με τη Χάποελ να αντιστέκεται και να πηγαίνει στα αποδυτήρια μόλις στο -2 (42-40), εκμεταλλευόμενη κυρίως τη δράση κοντά στο καλάθι.

Garuba just wanted it MORE 😤 NO MISTAKE as he beats the buzzer with the putback! #MotorolaMagicMoment @Moto I @RMBaloncesto pic.twitter.com/fDIji7IXTR — EuroLeague (@EuroLeague) May 1, 2026

Ωστόσο, η εικόνα άλλαξε πλήρως στο τρίτο δεκάλεπτο, όπου η Ρεάλ πάτησε «γκάζι», ανέβασε τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα και πήρε τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα.

Στην τελευταία περίοδο, οι Ισπανοί διαχειρίστηκαν άψογα το προβάδισμά τους και την αποβολή του Βασιλιέ Μίσιτς και έφτασαν με άνεση στη νίκη, ολοκληρώνοντας ένα κυριαρχικό 40λεπτο και αγγίζοντας πλέον την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας.

Τα δεκάλεπτα: 24-21, 40-42, 73-62, 102-75