Βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στην οικογένεια του Ολυμπιακού η απώλεια του Στάθη Γαβάκη, του εμβληματικού εκφωνητή του «Γεώργιος Καραϊσκάκης» και του ΣΕΦ.

Η χαρακτηριστική του φωνή είχε συνδεθεί άρρηκτα με τις μεγάλες στιγμές των «ερυθρόλευκων» για δεκαετίες, συνοδεύοντας όλες τις σημαντικές επιτυχίες των τμημάτων του συλλόγου, μέχρι την αποχώρησή του το 2021.

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός, με επίσημη ανακοίνωση, αποχαιρέτησε τον άνθρωπο που υπηρέτησε τον σύλλογο για πολλά χρόνια ως επίσημος εκφωνητής.

Η Συλλυπητήρια ανακοίνωση

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός αποχαιρετά με θλίψη τον Στάθη Γαβάκη, η φωνή του οποίου ταυτίστηκε με τον Θρύλο και τις μεγάλες του στιγμές στο «Γ. Καραϊσκάκης», αποτελώντας σημείο αναφοράς.

Πρόσφερε στον Ολυμπιακό επί δεκαετίες με πάθος, αφοσίωση και αγάπη.

Θερμά συλλυπητήρια στους οικείους του».