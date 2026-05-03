Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται να φιλοξενήσει την ΑΕΚ στο τελευταίο «αθηναϊκό» ντέρμπι στην ιστορία της Λεωφόρου, για την τρίτη αγωνιστική των playoffs της Stoiximan Super League.
Οι «πράσινοι» έρχονται από την ήττα κόντρα στον Ολυμπιακό με σκορ 0-2, ενώ η ΑΕΚ είχε πάρει την νίκη στη Νέα Φιλαδέλεφεια κόντρα στον ΠΑΟΚ με σκορ 3-0.
Η ΑΕΚ βρίσκεται πρώτη στην βαθμολογία με 66 βαθμούς, ενώ ο Παναθηναϊκός έχει 50 βαθμούς.
Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί ζωντανά από το Cosmote Sport 1 στις 21:00.
