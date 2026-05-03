Συνήθως μια εκλογική μάχη αφορά την πρώτη θέση – ποιος θα κερδίσει, ποιος θα χάσει. Υπάρχει η αίσθηση, όμως, πως για την αντιπολίτευση οι επόμενες κάλπες είναι ένας ημιτελικός που θα κρίνει τη δεύτερη θέση. Ούτε το ΠΑΣΟΚ ούτε ο Αλέξης Τσίπρας παραδέχονται δημόσια τη μεταξύ τους αντιπαράθεση. Στο παρασκήνιο, ωστόσο, τόσο «πράσινα» στελέχη όσο και πρόσωπα με διαύλους επικοινωνίας στην Αμαλίας μιλούν ανοιχτά για μια μάχη «μέχρις εσχάτων», που θα εντείνεται όσο περνάει ο καιρός.

Στο ΠΑΣΟΚ γνωρίζουν πως τα θετικά τους σημεία είναι η συνέπειά τους και η αίσθηση πως υπάρχει know-how διακυβέρνησης – οι ερωτώμενοι στις μετρήσεις, λένε πολιτικοί αναλυτές που τις μελετούν, αναγνωρίζουν πως την επομένη των εκλογών, αν έχει κερδίσει το ΠΑΣΟΚ, ο ήλιος θα συνεχίσει να βγαίνει από την ανατολή και η καθημερινότητά τους δεν θα κλονιστεί με κάποιον δυσχερή τρόπο. Ξέρουν επίσης πως το παρελθόν του Αλέξη Τσίπρα, αλλά κυρίως οι βαριές ήττες που έχει από τον Κυριάκο Μητσοτάκη (2019-2023) και η διαχείριση του ΣΥΡΙΖΑ μετά την παραίτησή του έχουν ανοίξει πληγές στις σχέσεις εμπιστοσύνης που είχε με το προοδευτικό ακροατήριο.

Από την άλλη, στο στρατόπεδο της Αμαλίας παίζουν τη μάχη του προσώπου που μπορεί να κυβερνήσει, δείκτη για τον οποίο θεωρούν πως ο Τσίπρας έχει το προβάδισμα έναντι του Ανδρουλάκη – ενδεικτικά, σχολίαζαν την τελευταία δημοσκόπηση της Metron Analysis για το Mega, όπου στον δείκτη καταλληλότητας ο πρώην πρωθυπουργός περνάει τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ κατά μία μονάδα (7% έναντι 6%). Και, παράλληλα, και ο ίδιος ο Τσίπρας φλερτάρει δημόσια με την ιδέα πως το ΠΑΣΟΚ είναι μια βολική αντιπολίτευση για τη ΝΔ (θυμίζοντας, με αυτόν τον τρόπο, και την εποχή που συνυπήρξαν στην κυβέρνηση). Η πρόταση για την ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου, δε, υπογραμμίζει την αντιθετική του στάση με τη Χαριλάου Τρικούπη – επί της ουσίας, επικαλείται μια ανάγκη για big bang στον κεντροαριστερό χώρο παρόμοιο με αυτό που έκανε το ΠΑΣΟΚ το 1974, υπονοώντας εμφανώς πως το σημερινό ΠΑΣΟΚ δεν υπηρετεί τον ίδιο σκοπό.

Ο χρόνος έχει τη δική του σημασία: το ΠΑΣΟΚ έχει φουλάρει τις μηχανές του και θα συνεχίσει να το κάνει όλο το καλοκαίρι, ώστε να καθιερωθεί στη συνείδηση του ακροατηρίου του ως ο βασικός αντίπαλος της ΝΔ πριν ακόμα εμφανιστεί ο Τσίπρας. Στην Αμαλίας θεωρούν πως, σε αντίθεση με ό,τι είθισται, η δημιουργία του νέου σχήματος θα «σκοράρει» πιο δυνατά από την προσδοκία του, οπότε όσο πιο έτοιμοι είναι τόσο το καλύτερο. Kαι αυτό αιτιολογεί και τις χρονικές αποκλίσεις, καθώς ο πρώην πρωθυπουργός δέχεται εισηγήσεις να κάνει το κόμμα όσο πιο γρήγορα γίνεται, με νωρίτερο τον Ιούνιο, όμως το αρχικό χρονοδιάγραμμα και του ίδιου έχει ως deadline τον Σεπτέμβριο.

Ο πόλεμος των μεταγραφών

Ο κρυφός πόλεμος μεταξύ των δύο πλευρών έρχεται και με τη μορφή μεταγραφών – μια πρακτική που θυμίζει λίγο την εποχή της κρίσης, όταν, επί Τσίπρα, ο κραταιός ΣΥΡΙΖΑ ενσωμάτωνε στελέχη του ΠΑΣΟΚ που αποχωρούσαν για να ενισχύσει τις τάξεις του και να αποψιλώσει τον όμορο κομματικό σχηματισμό.

Η μεταγραφή του Νικόλα Φαραντούρη είναι η πρώτη που σηματοδοτεί πως το ΠΑΣΟΚ συσπειρώνει τις προοδευτικές δυνάμεις, ανεξαρτήτως της στάσης που τηρήθηκε την περίοδο της κρίσης – στη λογική ενός μετωπικού αγώνα απέναντι στη ΝΔ. Το εγχείρημα δεν είναι εύκολο, καθώς υπάρχουν αντιδράσεις από τον κορμό του κόμματος που «έμεινε στα δύσκολα», όμως περιορίζει την πολυμορφικότητα του νέου τσιπρικού φορέα. Επόμενοι στη λίστα είναι δύο επιστροφές, η βουλευτής Β’ Πειραιά Νίνα Κασιμάτη και αργότερα ο πρώην υφυπουργός Θάνος Μωραΐτης. Αλλα πρόσωπα που θεωρείται πως συγκεντρώνουν ισχυρές πιθανότητες να βρεθούν στο ΠΑΣΟΚ είναι ο Ευάγγελος Αποστολάκης (στον οποίο έχει γίνει κουβέντα για υποψηφιότητα σε μια περιφέρεια της Κρήτης, τα Χανιά ή το Ρέθυμνο) και πιο κοντά στον εκλογικό χρόνο, λόγω και των αντιδράσεων, θεωρείται πιθανό να ανακοινωθεί η Θεοδώρα Τζάκρη.

Οι πράσινες μεταγραφές για τον Τσίπρα δεν είναι προαιρετικές, αλλά επιβεβλημένες – για να δείξει ότι το νέο του κομματικό εγχείρημα δεν είναι «ΣΥΡΙΖΑ 2.0» και δεν αναφέρεται μόνο στους ψηφοφόρους του 2023. Γι’ αυτό επιχείρησε να «χτυπήσει» την προσπάθεια του ΠΑΣΟΚ, επιδιώκοντας να δείξει πως το αφήγημα της Χαριλάου Τρικούπη δεν πείθει. Και το έκανε με αποχωρήσεις στελεχών που εμφανίζονταν στις παρουσιάσεις της «Ιθάκης» ή προσεγγίζονταν γι’ αυτές, όπως ο Γιώργος Μπουλμπασάκος και ο Αντώνης Σαουλίδης, με πρόσωπα που στηλίτευσαν την τακτική της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ, όπως η Αννα Παπαδοπούλου, και πρόσωπα του ενδιάμεσου χώρου, όπως ο Γιώργος Σιακαντάρης. Ο Σιακαντάρης ήταν εκείνος που ηγήθηκε της ομάδας εργασίας που επρόκειτο να παρουσιάσει χθες, ανήμερα Πρωτομαγιά, το Μανιφέστο του Ινστιτούτου «Για τη Συμπαράταξη της Σοσιαλδημοκρατίας, της Ριζοσπαστικής Αριστεράς και της Πολιτικής Οικολογίας», το οποίο δεν αποτελεί τη διακήρυξη του νέου κόμματος, περιγράφει «τι είναι και τι θέλει η κυβερνώσα Αριστερά». Μεταξύ άλλων αναφέρει πως «η συγκρότηση ενός νέου πολιτικού προοδευτικού χώρου απαιτεί μια νέα σύνθεση στα αριστερά του πολιτικού σκηνικού, ικανή να ενώσει» τα τρία ρεύματα: «Οι τρεις αυτές δυνάμεις που δεν τοποθετούνται ασφαλώς στο πολιτικό Κέντρο, αλλά στα αριστερά του, καλούνται να ασκήσουν αριστερές πολιτικές αναδιανομής και ενίσχυσης των μη ευνοημένων και των μεσαίων στρωμάτων στα κέντρα και όχι στο περιθώριο των κοινωνιών. Ορισμένοι το αποκαλούν αυτό διαχείριση, εμείς το ονομάζουμε επαναστατική αλλαγή», αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στο Μανιφέστο. «Μας ενδιαφέρει μια ενιαία παράταξη που εργάζεται για την ευημερία των πολιτών και της κοινωνίας σήμερα, στο παρόν, και όχι αύριο ή κάποτε στο μέλλον».

Η περίπτωση της Καρυστιανού

Σε αυτό το δίπολο, «σφήνα» επιχειρεί να μπει η Μαρία Καρυστιανού, η οποία έχει ανακοινώσει την πρωτοβουλία της, χωρίς ωστόσο περισσότερες λεπτομέρειες για τη φύση, την ιδεολογική συγκρότηση, τα πρόσωπα ή το οργανόγραμμα του κινήματός της. Οι μετρήσεις του παρασκηνίου τη βρίσκουν στην τέταρτη θέση, όμως με μικρή διαφορά από τους δύο διεκδικητές της δεύτερης θέσης – και, με δεδομένη την ιδεολογική της απόκλιση από εκείνους, άρα την επιρροή της σε διαφορετικές δεξαμενές, είναι πολύ νωρίς για να αποκλείσει κανείς με σιγουριά πως όντως δεν συμμετέχει και εκείνη στην κούρσα για το ασημένιο.