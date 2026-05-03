Μια ευχάριστη έκπληξη περίμενε το απόγευμα του Σαββάτου (2/5) τους κατοίκους και επισκέπτες της Ραφήνας, όταν μια πανέμορφη φώκια έκανε την εμφάνισή της.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο Πανόραμα, δίπλα στις εκβολές του Μεγάλου Ρέματος. Η παρουσία του θαλάσσιου θηλαστικού προκάλεσε ενθουσιασμό σε όσους βρέθηκαν εκείνη την ώρα στο σημείο.

Η φώκια απαθανατίστηκε να κολυμπά με χάρη πάνω στα κύματα, σε ένα βίντεο που γρήγορα έγινε αντικείμενο θαυμασμού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αγαπημένη «θαμώνας» της Ραφήνας

Η συγκεκριμένη εμφάνιση δεν είναι η πρώτη για την περιοχή, σύμφωνα με το irafina. Όπως έχει καταγραφεί και στο παρελθόν, φώκιες έχουν εντοπιστεί επανειλημμένα στη Ραφήνα, ιδιαίτερα στο ίδιο σημείο του Πανοράματος, αλλά και σε άλλα σημεία όπως το λιμάνι και η παραλία Μαρίκες.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, έχουν εμφανιστεί ακόμη και ολόκληρες οικογένειες, γεγονός που αποδεικνύει ότι τα νερά της περιοχής προσφέρουν ένα ασφαλές και φιλόξενο περιβάλλον για το είδος.

Η συνεχής παρουσία φώκιας στη Ραφήνα θεωρείται θετικό σημάδι για την υγεία του θαλάσσιου οικοσυστήματος και την πλούσια βιοποικιλότητα της περιοχής. Παράλληλα, αποτελεί μια υπενθύμιση για τη σημασία προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος και των ειδών που το κατοικούν, ώστε τέτοιες εικόνες να παραμένουν μέρος της καθημερινότητας των κατοίκων.