Έντονοι βόρειοι άνεμοι και βροχοπτώσεις αναμένονται σήμερα, Κυριακή 3 Μαΐου 2026, σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ). Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 8 μποφόρ, ενώ από το βράδυ στα νοτιοανατολικά πιθανώς θα αγγίξουν τα 9 μποφόρ.

Στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες θα αυξηθούν σταδιακά, με πιθανότητα για τοπικούς όμβρους ή μεμονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα.

Το βράδυ ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση στα ηπειρωτικά. Τοπικές χιονοπτώσεις προβλέπονται στα ορεινά της ηπειρωτικής Ελλάδας. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά βόρειοι 3 με 5 μποφόρ, στο Ιόνιο τοπικά έως 6, ενώ στα ανατολικά θα φτάσουν τα 7 με 8 μποφόρ και στα νοτιοανατολικά έως 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει ελαφρώς στο νοτιοανατολικό Αιγαίο και θα κυμανθεί στους 15 με 17 βαθμούς, φτάνοντας τους 19 με 20 στα δυτικά.

Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές, οι οποίες θα εξασθενήσουν από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά έως 7. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες έως το μεσημέρι. Από το απόγευμα αναμένεται βελτίωση. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία και Θράκη

Στη Μακεδονία αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες έως το μεσημέρι, κυρίως στα παράκτια τμήματα. Από το απόγευμα ο καιρός θα βελτιωθεί. Στη Θράκη προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους το μεσημέρι και το απόγευμα.

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά έως 7, ενώ από το μεσημέρι στα δυτικά θα στραφούν σε βορειοδυτικούς 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 17 βαθμούς Κελσίου, στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Δυτική Ελλάδα και Ιόνιο

Σε Ήπειρο, Ιόνιο, δυτική Στερεά και δυτική Πελοπόννησο αναμένονται λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν, με πιθανότητα για τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Στερεάς. Από το βράδυ ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ, στο Ιόνιο τοπικά έως 6. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 20 βαθμούς Κελσίου, χαμηλότερη κατά 4 με 5 βαθμούς στο εσωτερικό της Ηπείρου.

Ανατολική Ελλάδα

Σε Θεσσαλία, ανατολική Στερεά, Εύβοια και ανατολική Πελοπόννησο προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα θαλάσσια και παραθαλάσσια. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά, ενώ από το απόγευμα αναμένεται βελτίωση. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ, στα παράκτια έως 7. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Αιγαίου και Κρήτη

Σε Κυκλάδες και Κρήτη αναμένονται νεφώσεις με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, οι οποίες τη νύχτα θα εξασθενήσουν. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι-βορειοδυτικοί 7 με 8 μποφόρ, στα ανατολικά έως 9. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Από το βράδυ στα βόρεια ο καιρός θα βελτιωθεί. Οι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 με 8 μποφόρ, στα νότια έως 9. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 17 βαθμούς Κελσίου, χαμηλότερη κατά 2 με 3 στα βόρεια.

Πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες

Τη Δευτέρα 4 Μαΐου 2026, αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις στις Σποράδες, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, με τοπικές βροχές κυρίως στην Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, φτάνοντας τους 22 βαθμούς στα ηπειρωτικά.

Την Τρίτη 5 Μαΐου 2026, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις στα νοτιοανατολικά και τοπικούς όμβρους στα βορειοανατολικά ορεινά. Οι άνεμοι θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία θα ανέβει περαιτέρω.

Την Τετάρτη 6 Μαΐου 2026, αναμένονται αραιές νεφώσεις, κατά τόπους πυκνότερες στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο.

Την Πέμπτη 7 Μαΐου 2026, ο καιρός θα παραμείνει ήπιος με αραιές νεφώσεις που στα δυτικά θα πυκνώσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα μεταβληθεί σημαντικά.