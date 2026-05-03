Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε έτοιμος να προχωρήσει σε ακόμη μεγαλύτερη μείωση των αμερικανικών στρατευμάτων που σταθμεύουν στη Γερμανία, μετά την πρόσφατη ανακοίνωση για απόσυρση 5.000 στρατιωτών μέσα στον επόμενο χρόνο.

«Θα τους μειώσουμε πολύ ακόμη» και θα «μειώσουμε πολύ περισσότερους από 5.000», ανέφερε ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος σε δηλώσεις του προς τον Τύπο στο Γουέστ Παλμ Μπιτς της Φλόριντα, υπογραμμίζοντας την πρόθεσή του για ουσιαστική αναδιάταξη των αμερικανικών δυνάμεων στην Ευρώπη.

Εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Πολέμου επιβεβαίωσε ότι η διαδικασία απόσυρσης αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στους επόμενους 12 μήνες, χωρίς ωστόσο να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με το επιχειρησιακό σχέδιο ή τα επόμενα βήματα.

Η απόφαση αυτή έρχεται μετά τη δημόσια αντιπαράθεση μεταξύ του κ. Τραμπ και του γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς. Ο συντηρητικός καγκελάριος είχε δηλώσει ότι το Ιράν «ταπεινώνει» τις Ηνωμένες Πολιτείες, σχόλιο που προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση του αμερικανού προέδρου, ο οποίος απάντησε ότι ο Μερτς «δεν ξέρει τι λέει».

Σύμφωνα με στοιχεία των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, αυτή την περίοδο στην Ευρώπη υπηρετούν περίπου 86.000 αμερικανοί στρατιωτικοί, εκ των οποίων 36.000 βρίσκονται στη Γερμανία. Ο αριθμός τους μεταβάλλεται συχνά, καθώς εξαρτάται από τις εναλλαγές μονάδων και τη διεξαγωγή στρατιωτικών ασκήσεων.