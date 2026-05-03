Τζάμπολ στα Play-Offs της Greek Basket League, με τον πρώτο αγώνα της σειράς ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και το Περιστέρι να ανοίγει την αυλαία της post-season.

Το παιχνίδι είναι προγραμματισμένο για τις 16:00 και θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, με τις δύο ομάδες να μπαίνουν στη σειρά με στόχο ένα δυνατό ξεκίνημα που θα τους δώσει προβάδισμα πρόκρισης στην επόμενη φάση.

Ο ΠΑΟΚ θέλει να εκμεταλλευτεί την έδρα του και να ξεπεράσει την ήττα από την Μπιλμπάο που του κόστισε το FIBA Europe Cup, ενώ το Περιστέρι ταξιδεύει στη Θεσσαλονίκη με στόχο ένα σημαντικό break που θα αλλάξει τις ισορροπίες της σειράς από νωρίς.