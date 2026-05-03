Η Αντιπροσωπεία του Εθνικού και Καποδιστριακό Πανεπιστημίου Αθηνών συναντήθηκε με την ηγεσία του κορυφαίου ακαδημαϊκού ιδρύματος Boston University στο γραφείο της Διοίκησης του Πανεπιστημίου στη Βοστώνη, επιβεβαιώνοντας εκ νέου την κοινή τους δέσμευση για την περαιτέρω ανάπτυξη της ακαδημαϊκής και ερευνητικής συνεργασίας σε τομείς στρατηγικού ενδιαφέροντος.

Η επίσκεψη της αντιπροσωπείας του Πανεπιστημίου Αθηνών αποτέλεσε ανταπόδοση της επίσκεψης της Προέδρου του Boston University, Melissa Gilliam, και της ομάδας της στην Αθήνα τον Οκτώβριο του 2025. Οι ηγεσίες των δύο ιδρυμάτων εξέφρασαν εκ νέου την πρόθεσή τους να αναπτύξουν ουσιαστικές συνεργασίες με έμφαση στη διεπιστημονικότητα, τόσο σε βραχυπρόθεσμο όσο και σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, ιδίως στους τομείς των επιστημών υγείας, των κλασικών σπουδών και των συναφών ανθρωπιστικών επιστημών —με ιδιαίτερη έμφαση στην αρχαιολογία— καθώς και της φαρμακολογίας και του διεθνούς δικαίου.