Λευκό σκηνικό αντί για ανοιξιάτικη εικόνα αντίκρισαν σήμερα όσοι βρέθηκαν στην Πάρνηθα, καθώς η έντονη χιονόπτωση κατάφερε να «βάψει» λευκό το βουνό. Η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί από το ύψος του τελεφερίκ, λόγω της ολισθηρότητας του οδοστρώματος και των πολύ χαμηλών θερμοκρασιών.

Παρότι βρισκόμαστε στις αρχές Μαΐου, το τοπίο θυμίζει περισσότερο βαθύ χειμώνα παρά άνοιξη, με το χιόνι να καλύπτει σχεδόν τα πάντα και να μεταμορφώνει την περιοχή σε ένα παγωμένο σκηνικό.

Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στον Παρνασσό, όπου η χιονοκάλυψη είναι εκτεταμένη και συνεχής. Το βουνό έχει «ντυθεί» στα λευκά, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό αλλά καθαρά χειμερινό τοπίο.

Από τα δέντρα μέχρι το οδόστρωμα, κάθε επιφάνεια έχει σκεπαστεί από χιόνι, προσφέροντας ένα εντυπωσιακό θέαμα για τους επισκέπτες των ορεινών περιοχών, ενώ ταυτόχρονα αναδεικνύει τη μεγάλη αστάθεια που εξακολουθεί να παρουσιάζει ο καιρός φέτος.

Πρόγνωση καιρού για τις επόμενες ημέρες

Τη Δευτέρα 4 Μαΐου 2026, αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις στις Σποράδες, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, με τοπικές βροχές κυρίως στην Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, φτάνοντας τους 22 βαθμούς στα ηπειρωτικά.

Την Τρίτη 5 Μαΐου 2026, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις στα νοτιοανατολικά και τοπικούς όμβρους στα βορειοανατολικά ορεινά. Οι άνεμοι θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία θα ανέβει περαιτέρω.

Την Τετάρτη 6 Μαΐου 2026, αναμένονται αραιές νεφώσεις, κατά τόπους πυκνότερες στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο.

Την Πέμπτη 7 Μαΐου 2026, ο καιρός θα παραμείνει ήπιος με αραιές νεφώσεις που στα δυτικά θα πυκνώσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα μεταβληθεί σημαντικά.