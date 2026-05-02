Μια έντονη ψυχρή εισβολή με χαρακτηριστικά καθαρού χειμώνα σημάδεψε τη φετινή Πρωτομαγιά, προκαλώντας απότομη πτώση της θερμοκρασίας έως και 10 βαθμούς μέσα σε λίγες ώρες. Το σκηνικό του καιρού άλλαξε ριζικά, με χιονοπτώσεις στα ορεινά και θερμοκρασίες που υποχώρησαν κάτω από το μηδέν.

Εντυπωσιακές εικόνες κατέγραψαν οι κάμερες από τα ορεινά της χώρας, όπου σημειώθηκαν σημαντικές χιονοστρώσεις. Στον Παρνασσό, το τοπίο ντύθηκε ξανά στα λευκά, με το ύψος του χιονιού να φτάνει τα 3 έως 5 εκατοστά, θυμίζοντας ημέρες βαρυχειμωνιάς.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, τις πρωινές ώρες του Σαββάτου 2 Μαΐου σημειώθηκε παγετός. Η χαμηλότερη θερμοκρασία καταγράφηκε στο Σέλι Ημαθίας, στους -3,2 βαθμούς Κελσίου.

Αντίστοιχα χαμηλές τιμές παρατηρήθηκαν και στη βόρεια Ελλάδα. Στο Οχυρό Νευροκοπίου και στη Βεύη Φλώρινας ο υδράργυρος έπεσε στους -1,4 βαθμούς, στη Φλώρινα στους -1,2, στο Περιθώρι Νευροκοπίου στους -0,8, ενώ στη δυτική Φλώρινα καταγράφηκαν -0,7 βαθμοί. Στο Πληκάτι Ιωαννίνων η θερμοκρασία έφτασε τους -0,6 βαθμούς και στο Νεοχώρι Χαλκιδικής τους -0,5 βαθμούς Κελσίου.

Χιόνια και στην Ορεινή Κορινθία

Ένα σπάνιο και εντυπωσιακό φαινόμενο σημειώθηκε και στην Ορεινή Κορινθία, μεταμορφώνοντας το ανοιξιάτικο τοπίο σε χειμωνιάτικο σκηνικό. Από το βράδυ της Πρωτομαγιάς, πυκνή χιονόπτωση σκέπασε τις ορεινές περιοχές, προκαλώντας έκπληξη και θαυμασμό σε κατοίκους και επισκέπτες.

Παρά το γεγονός ότι ο Μάιος συνήθως φέρνει υψηλότερες θερμοκρασίες, το ψύχος ήταν αισθητό. Ο δρόμος από τον Φενεό προς τη Ζάχολη καλύφθηκε από χιόνι, δημιουργώντας ένα μαγευτικό τοπίο που θύμιζε καρτ ποστάλ.

Δείτε στο βίντεο που ακολουθεί: