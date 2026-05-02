Κενά ασφαλείας στις δημόσιες υπηρεσίες και στα δικαστήρια της χώρας ανέδειξε η υπόθεση του 89χρονου που εισέβαλε με όπλο σε κτίρια σε Κεραμεικό και Αμπελοκήπους. Το περιστατικό προκάλεσε έντονο προβληματισμό για το επίπεδο φύλαξης των δημόσιων χώρων, καθώς ο δράστης κινήθηκε ανενόχλητος και έφυγε χωρίς να εντοπιστεί άμεσα.

Ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Ανδρέας Κουτσόλαμπρος, μιλώντας στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι», επεσήμανε ότι τα μέτρα ασφαλείας στα δικαστήρια είναι ανεπαρκή. Όπως δήλωσε, στο συγκρότημα της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, όπου στεγάζονται ο Άρειος Πάγος, το Εφετείο και το Πρωτοδικείο Αθηνών, μόνο τα δύο πρώτα φυλάσσονται επαρκώς, ενώ το Πρωτοδικείο παραμένει χωρίς σταθερή φύλαξη, παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις προς το υπουργείο Δικαιοσύνης.

«Η ευθύνη βαραίνει την Πολιτεία», σημείωσε ο κ. Κουτσόλαμπρος, υπογραμμίζοντας ότι υπάρχουν επιστολές από την τριμελή διοίκηση του Πρωτοδικείου προς το υπουργείο, χωρίς να έχει υπάρξει ανταπόκριση.

Παρέμβαση του δικηγόρου του 89χρονου

Ο συνήγορος υπεράσπισης του 89χρονου, Βασίλης Νουλέζας, παρενέβη στην ίδια εκπομπή, κάνοντας λόγο για ανύπαρκτα μέτρα ασφαλείας στα δικαστήρια. Όπως ανέφερε, «σε πολλά δικαστήρια της χώρας τα μέτρα είναι ελλιπέστατα ή και ανύπαρκτα», επισημαίνοντας ότι η κατάσταση αυτή εγκυμονεί κινδύνους.

Αναφερόμενος στον εντολέα του, εξήγησε ότι ο 89χρονος είχε προσφύγει κατά του ΕΦΚΑ, θεωρώντας πως δεν ικανοποιήθηκε το αίτημά του για συνταξιοδοτικά δικαιώματα. «Η προσφυγή του είχε αρχικά γίνει δεκτή, αλλά απορρίφθηκε σε δεύτερο βαθμό λόγω ενός παραβόλου αξίας 120 ευρώ», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι ο εντολέας του είχε εργαστεί πολλά χρόνια στο εξωτερικό και ένιωθε αδικημένος από τη γραφειοκρατία.

Ο κ. Νουλέζας υποστήριξε ότι ο πελάτης του οδηγήθηκε σε απόγνωση μετά από χρόνια ταλαιπωρίας, ωστόσο τόνισε πως «η πράξη του δεν δικαιολογείται σε καμία περίπτωση». Παράλληλα, αναφέρθηκε στη συμπεριφορά υπαλλήλων του ΕΦΚΑ, λέγοντας ότι ορισμένοι είχαν απευθυνθεί στον 89χρονο με απαξιωτικό τρόπο, γεγονός που, όπως υποστήριξε, συνέβαλε στην έκρηξή του.

Η θέση της ΕΛ.ΑΣ. για το περιστατικό

Ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθήνας, Νίκος Ρήγας, σχολιάζοντας την υπόθεση, ανέφερε πως «Όσον αφορά τα μέτρα, αφορά ξεκάθαρα τη φύλαξη των κτιρίων, των δικαστηρίων. Είναι επιφορτισμένη η δικαστική αστυνομία και δεν μπορώ να εκφράσω άποψη γιατί δε γνωρίζω τα μέτρα φύλαξης. Εκ του αποτελέσματος, προφανώς υπάρχουν κάποια κενά φύλαξης στο συγκεκριμένο δικαστήριο σε σχέση με άλλα δικαστήρια τα οποία υπάρχουν αυστηρότατα μέτρα και άκρως αποτελεσματικά. Από κει και πέρα ως προς την πράξη του συγκεκριμένου 89χρονου, σε λίγες ώρες, όπως είπατε, οδηγήθηκε, συνελήφθη. Συνυπολογίσουμε ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος αρκετές ώρες κινούταν στο εθνικό δίκτυο για να μεταβεί στην Πάτρα περίπου δυόμιση ώρες και όλες οι κινήσεις του έγιναν με ταξί.

»Με το που ενημερώθηκε η αστυνομία ότι έπεσαν πυροβολισμοί, οι συνάδελφοι που βρίσκονταν περιμετρικά σε διπλανό χώρο σε πολύ σύντομα, μετέβησαν στο σημείο. Ξεκίνησε άμεσα η έρευνα για να βρεθεί ο συγκεκριμένος, ο οποίος διέφυγε πεζός. Έφυγε η ταξί. Αμέσως η αστυνομία κινητοποιήθηκε σε όλα τα πιθανά σημεία στα οποία θα μπορούσε να βρίσκεται. Σε σπίτια, σε σημεία επαφής που θα μπορούσε να πάει, με συγγενικά πρόσωπα, σε σημεία τα οποία θα μπορούσε να μεταβεί ένας υπερήλικας οπουδήποτε και με πληροφορίες που είχε συνελήφθη μετά από λίγη ώρα στην Πάτρα. Ήταν ένα οργανωμένο σχέδιο που είχε ο 89χρονος φτιάξει στο μυαλό του. Φιάσκο θα ήταν αν δεν είχε συλληφθεί ο συγκεκριμένος δράστης. Τώρα από κει και πέρα ότι άμεσα κινητοποιήθηκε η αστυνομία, άμεσα υπήρχαν έρευνες και αμέσως βρέθηκε εκτός Αττικής και αυτό είναι σημαντικό».