Ο 89χρονος πιστολέρο πίστευε στα μάγια και ήθελε να σκοτώσει κόσμο για να εκδικηθεί, όπως αποκαλύπτει η ανιψιά του.

Ο ηλικιωμένος που οδηγείται στις φυλακές Κορυδαλλού, υπενθυμίζεται ότι πυροβόλησε με καραμπίνα σε ΕΦΚΑ και Πρωτοδικείο.

Η ανιψιά του αναφέρει στο Star: Με τους γείτονες δεν είχει πολλές επαφές. Γενικά ήταν ένας παράξενος άνθρωπος. Πίστευε ότι οτυ είχαν κάνει μάγια και γι ααυτό τον λόγο χώρισε με την πρώην σύζυγό του. Τα τελευταία δέκα χρόνια μας έλεγε ανά διαστήματα ότι θα σκοτώσει τα άτομα που τον αδίκησαν αναφερόμενος σε μια διαμάχη που είχε με τον ΙΚΑ, τα ένσημα και τη σύνταξη.

Όταν το 2018 απείλησε με φυσίγγια ένα Εισαγγελέα και μπήκε σε ψυχιατρείο για 20 μέρες και οι αστυνομικοί του πήραν τις καραμπίνες, ηρεμήσαμε. Παρά το γεγονός ότι μαε έλεγε κατά καιρούς ότι θέλει να εκδικηθεί».

«Έβλεπε δαίμονες – Με κλείδωνε στο σπίτι»: Οι αποκαλύψεις της κόρης του 89χρονου που πυροβόλησε σε ΕΦΚΑ και Πρωτοδικείο

Συγκλονιστικές αποκαλύψεις έκανε η κόρη του 89χρονου. Η γυναίκα μίλησε δημόσια για τη δύσκολη και προβληματική σχέση που είχε με τον πατέρα της, επισημαίνοντας ότι ο ηλικιωμένος ισχυριζόταν εδώ και χρόνια πως έβλεπε «δαίμονες».

Σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, περιέγραψε μια ιδιαίτερα τεταμένη οικογενειακή κατάσταση. Όπως είπε, ο πατέρας της αρνιόταν κατηγορηματικά να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις, παρά τις εμμονές του. «Το 1999 αποφάσισα να μείνω μαζί του, για να του δώσω μια ευκαιρία και να τον γνωρίσω καλύτερα ως πατέρα. Όμως η κατάσταση ήταν άρρωστη. Με κλείδωνε στο σπίτι, μέχρι που βρήκα δουλειά και σταδιακά κατάφερα να φύγω και να ζήσω μόνη μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η γυναίκα αποκάλυψε ακόμη ένα περιστατικό που δείχνει τη διαταραγμένη ψυχολογική του κατάσταση. Όπως είπε, την κάλεσε κάποτε στην Πύλο για καφέ και της ανακοίνωσε ότι «ανακάλυψε πως δεν είναι κόρη του». Παράλληλα, της είπε ότι είχε αλλάξει τις κλειδαριές στο σπίτι της Αθήνας, επειδή φοβόταν – όπως υποστήριξε – ότι θα μπορούσε να του βάλει φωτιά.

Η κόρη του 89χρονου άσκησε κριτική σε όσους γνώριζαν την κατάσταση, αλλά δεν παρενέβησαν όλα αυτά τα χρόνια. «Αυτοί που έλεγαν ότι τον προσέχουν, γιατί δεν έκαναν κάτι όλα αυτά τα χρόνια για να μη φτάσει εδώ; Αν είχε λάβει την κατάλληλη αγωγή και φροντίδα, θα μπορούσε να έχει μια καλή ζωή και μια φυσιολογική σχέση μαζί μου», τόνισε.

Περιγράφοντας την τελευταία τους συνάντηση, ανέφερε πως είχε διαπιστώσει επιδείνωση της κατάστασής του. «Ήρθε στο σπίτι και μου είπε ότι οι “δαίμονες έχουν αυξηθεί” και πως τους βλέπει ακόμα και μέσα στο δικό μου σπίτι», είπε. Η ίδια του απάντησε: «Αν δεν θέλεις να δεις γιατρό ή να κάνεις εξετάσεις, εγώ βλέπω έναν “δαίμονα” εδώ μέσα και είσαι εσύ».

Κλείνοντας, ξεκαθάρισε ότι δεν την απασχολούν ζητήματα περιουσίας. «Δεν μπορείς να εξαγοράσεις έναν άνθρωπο ή την ελευθερία του με ένα σπίτι ή χρήματα», υπογράμμισε, επισημαίνοντας ότι δεν έχει καμία τέτοια απαίτηση.