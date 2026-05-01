Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στην Εγνατία Οδό στην περιοχή της Θεσπρωτίας, όταν ένας αλλοδαπός οδηγός φορτηγού κινήθηκε αντίθετα στο ρεύμα κυκλοφορίας, έχοντας καταναλώσει ποσότητα αλκοόλ.

Το περιστατικό σημειώθηκε χθες Πέμπτη (30/4) και ευτυχώς, οι αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Ηγουμενίτσας τον εντόπισαν και τον ακινητοποίησαν έγκαιρα, προτού προκληθεί κάποιο σοβαρό τροχαίο ατύχημα, όπως αναφέρουν τοπικά μέσα ενημέρωσης. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του αλκοτέστ, ο οδηγός βρισκόταν υπό την επήρεια μέθης.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσπρωτίας, ενώ του βεβαιώθηκαν οι παραβάσεις που προβλέπει ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας για τέτοιου είδους αδικήματα.