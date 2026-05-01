Δεκατέσσερα στελέχη μονάδων αποναρκοθέτησης σκοτώθηκαν στο βορειοδυτικό Ιράν κατά τη διάρκεια επιχείρησης εκκαθάρισης εκρηκτικών μηχανισμών, σύμφωνα με ανακοίνωση των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC), την οποία μετέδωσαν τα ιρανικά πρακτορεία Tasnim και Fars.

Οι Φρουροί ανέφεραν ότι «μετά από εχθρικές αεροπορικές επιδρομές με χρήση βομβών διασποράς και νάρκες», μεγάλες εκτάσεις της επαρχίας Ζαντζάν, συμπεριλαμβανομένων περίπου 1.200 εκταρίων γεωργικής γης, καλύφθηκαν από εκρηκτικά υπολείμματα.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, οι μονάδες των IRGC έχουν ήδη εξουδετερώσει πάνω από 15.000 πυρομαχία που δεν έχουν εκραγεί στο πλαίσιο των αποστολών αποναρκοθέτησης που διεξάγονται στην περιοχή.

Ωστόσο, όπως επισημαίνεται, «σήμερα Παρασκευή, κατά τη διάρκεια μιας εξ αυτών των αποστολών, 14 μέλη αυτών των αφοσιωμένων ανδρών σκοτώθηκαν και δύο τραυματίστηκαν», γεγονός που αναδεικνύει τον υψηλό κίνδυνο τέτοιων επιχειρήσεων.

Τέλος, ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες ούτε το Ισραήλ, που εξαπέλυσαν επίθεση κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, έχουν υπογράψει τη διεθνή σύμβαση για την απαγόρευση των βομβών διασποράς.