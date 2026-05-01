Σε νέα φάση έντασης εισέρχονται οι εμπορικές σχέσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για σημαντική αύξηση των δασμών στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και φορτηγά. Η απόφαση, που αναμένεται να τεθεί σε ισχύ την επόμενη εβδομάδα, ανεβάζει τον πήχη της αντιπαράθεσης, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στις Βρυξέλλες και επαναφέροντας στο προσκήνιο τον κίνδυνο μιας ευρύτερης εμπορικής σύγκρουσης ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Τραμπ: Αυξάνει στο 25% τους δασμούς σε αυτοκίνητα και φορτηγά από την ΕΕ

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι την επόμενη εβδομάδα θα αυξήσει τους δασμούς που επιβάλλονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τα αυτοκίνητα και τα φορτηγά που εισέρχονται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όπως δήλωσε, η απόφαση αυτή λαμβάνεται διότι η Ε.Ε. δεν συμμορφώνεται, όπως υποστηρίζει, με την πλήρως συμφωνημένη εμπορική συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωσή του, ο νέος δασμός θα αυξηθεί στο 25%. Ο ίδιος τόνισε ότι τα οχήματα που κατασκευάζονται εντός των Ηνωμένων Πολιτειών δεν θα υπόκεινται σε κανέναν δασμό, επισημαίνοντας πως αυτό αποτελεί κίνητρο για επενδύσεις στην αμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη έργα για την κατασκευή πολλών νέων εργοστασίων αυτοκινήτων και φορτηγών στις ΗΠΑ, με επενδύσεις που ξεπερνούν τα 100 δισεκατομμύρια δολάρια. Πρόκειται, όπως σημείωσε, για «ένα ρεκόρ στην ιστορία της κατασκευής αυτοκινήτων και φορτηγών».

«Αυτά τα εργοστάσια, με προσωπικό Αμερικανών εργατών, θα ανοίξουν σύντομα — Δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ κάτι παρόμοιο με αυτό που συμβαίνει στην Αμερική σήμερα!», δήλωσε ο Πρόεδρος, ευχαριστώντας το κοινό για την προσοχή του στο θέμα.

Αναλυτικά η ανάρτηση Τραμπ

«Με χαρά ανακοινώνω ότι, δεδομένου ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν τηρεί τη συμφωνία μας για το εμπόριο, την επόμενη εβδομάδα θα αυξήσω τους δασμούς που επιβάλλονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τα αυτοκίνητα και τα φορτηγά που εισέρχονται στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο δασμός θα αυξηθεί στο 25%. Είναι απολύτως σαφές και συμφωνημένο ότι, εάν τα αυτοκίνητα και τα φορτηγά κατασκευάζονται σε εργοστάσια των ΗΠΑ, ΔΕΝ θα επιβάλλεται δασμός. Πολλά εργοστάσια αυτοκινήτων και φορτηγών βρίσκονται επί του παρόντος υπό κατασκευή, με επενδύσεις που ξεπερνούν τα 100 δισεκατομμύρια δολάρια, ένα ΡΕΚΟΡ στην ιστορία της κατασκευής αυτοκινήτων και φορτηγών.

Αυτά τα εργοστάσια, στα οποία θα απασχολούνται Αμερικανοί εργαζόμενοι, θα ανοίξουν σύντομα — Ποτέ δεν έχει συμβεί κάτι παρόμοιο με αυτό που συμβαίνει σήμερα στην Αμερική! Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας στο θέμα αυτό. Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ».

Η αντίδραση της Κομισιόν

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απάντησε σήμερα στις απειλές του Αμερικανού προέδρου Τραμπ Τραμπ για επιβολή δασμών 25% στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και φορτηγά, τονίζοντας «πως θα διατηρήσουμε ανοιχτές τις επιλογές μας για την προστασία των συμφερόντων της ΕΕ».

Εκπρόσωπος της Κομισιόν, δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι η ΕΕ τηρεί τις δεσμεύσεις της που περιλαμβάνονται στην Κοινή Δήλωση σύμφωνα με την καθιερωμένη νομοθετική πρακτική, ενημερώνοντας πλήρως την αμερικανική κυβέρνηση καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Οπως τόνισε ο εκπρόσωπος «διατηρούμε στενή επαφή με τους ομολόγους μας, μεταξύ άλλων και καθώς επιδιώκουμε να αποσαφηνίσουμε τις δεσμεύσεις των ΗΠΑ (…) Παραμένουμε πλήρως προσηλωμένοι σε μια προβλέψιμη και αμοιβαία επωφελή διατλαντική σχέση. Σε περίπτωση που οι ΗΠΑ λάβουν μέτρα που δεν συνάδουν με την Κοινή Δήλωση, θα διατηρήσουμε ανοιχτές τις επιλογές μας για την προστασία των συμφερόντων της ΕΕ».

«Οι νέοι δασμοί Τραμπ σε ευρωπαϊκά οχήματα δείχνουν την αναξιοπιστία των ΗΠΑ»

Η ανακοίνωση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για αύξηση των δασμών σε αυτοκίνητα από την ΕΕ δείχνει ότι οι ΗΠΑ είναι ένας αναξιόπιστος εμπορικός εταίρος, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωκοινοβουλίου, Μπερντ Λάνγκε.

«Αυτή η τελευταία κίνηση καταδεικνύει πόσο αναξιόπιστη είναι η αμερικανική πλευρά», δήλωσε ο Λάνγκε. «Αυτός δεν είναι τρόπος να αντιμετωπίζουμε στενούς εταίρους. Τώρα μπορούμε μόνο να απαντήσουμε με τη μέγιστη σαφήνεια και σταθερότητα, αξιοποιώντας τη δύναμη της θέσης μας», τόνισε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε νωρίτερα ότι θα αυξήσει την επόμενη εβδομάδα στο 25% τους δασμούς σε αυτοκίνητα και φορτηγά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κατηγορώντας την ΕΕ δεν τηρεί εμπορική συμφωνία μεταξύ Ουάσιγνκτον και Βρυξελλών.

Ο Λάνγκε δήλωσε ότι η συμπεριφορά του Τραμπ είναι «απαράδεκτη». Είπε ότι η ΕΕ τηρεί μια εμπορική συμφωνία-πλαίσιο που επιτεύχθηκε με τις ΗΠΑ στη Σκωτία πέρυσι, η οποία επέβαλε δασμό εισαγωγής 15% στα περισσότερα προϊόντα της ΕΕ, αποτρέποντας έναν μεγαλύτερο εμπορικό πόλεμο.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής τόνισε ότι οι ΗΠΑ έχουν παραβιάσει επανειλημμένα τη συμφωνία, «για παράδειγμα, με πάνω από 400 προϊόντα που περιέχουν χάλυβα και αλουμίνιο, τα οποία τώρα υπόκεινται σε μέσο δασμολογικό συντελεστή 26%».