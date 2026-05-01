Η Emily Blunt ενσαρκώνει την Emily Charlton και στις δύο ταινίες «Ο Διάβολος Φοράει Prada», ως τη φιλόδοξη βοηθό της απαιτητικής διευθύντριας του περιοδικού μόδας «Runway», Miranda Priestley.

Η γυναίκα που ενέπνευσε τον κινηματογραφικό ρόλο είναι η Leslie Fremar, η οποία υπήρξε βοηθός της εμβληματικής διευθύντριας της Vogue, Anna Wintour, από το 1999 έως το 2001. Η ταινία βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο της Lauren Weisberger, που υπήρξε δεύτερη βοηθός της Anna Wintour και η οποία στην κινηματογραφική εκδοχή ονομάζεται Andrea Sachs και την υποδύεται η Anne Hathaway.

Η Leslie Fremar θυμάται με συγκίνηση την πρώτη της συνάντηση με την ισχυρή διευθύντρια της Vogue. «Ήμουν τρομοκρατημένη για να είμαι ειλικρινής. Είχα τόσο άγχος», αναφέρει χαρακτηριστικά. Ωστόσο όπως λέει, πιστεύει ότι η Anna Wintour ήταν τότε τόσοσ απεγνωσμένη για μια βοηθό και γι’ αυτό πήρε την δουλειά. Αναφερόμενη στην ταινία, σημειώνει: «Η ταινία κατάφερε να το κάνει πιο φανταστικό, πιο διασκεδαστικό από ό,τι είναι ή ήταν. Μου άρεσε όμως η ταινία ως τρόπος διασκέδασης».

Ερωτηθείσα αν θυμάται κάτι που είπε τότε και πέρασε αυτούσιο στην ταινία, απάντησε καταφατικά. Όπως λέει, θυμάται ότι απευθυνόμενη στην Lauren Weisberger, όταν πήγε στη συνέντευξη για να την διαδεχθεί, ότι «ένα εκατομμύρια κορίτσια θα σκότωναν γι’ αυτήν την δουλειά», φράση που λέει αυτούσια στην ταινία η Emily Blunt στην Anne Hathaway.

Από βοηθός σε κορυφαία στυλίστρια

Σήμερα, η Leslie Fremar έχει εξελιχθεί σε μία από τις πλέον περιζήτητες προσωπικές στυλίστριες του Χόλιγουντ. Μεταξύ των πελατών της συγκαταλέγονται η Charlize Theron, η Jennifer Connelly και η Julianne Moore.

Το 2024 ανέλαβε την εικόνα της Kamala Harris για την προεκλογική της εκστρατεία, ενώ τα τελευταία χρόνια συνεργάζεται ως σύμβουλος με κορυφαίους οίκους μόδας, όπως ο Dior και η Louis Vuitton.