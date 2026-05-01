Η Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου ανακοίνωσε νέους κανόνες που αποκλείουν τη συμμετοχή «ηθοποιών» και σεναρίων που έχουν δημιουργηθεί από εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης από τη διαδικασία των βραβείων Όσκαρ.

Σύμφωνα με την Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών, οι αλλαγές θα ισχύσουν για τις υποβολές της επόμενης τελετής απονομής των Όσκαρ, η οποία έχει προγραμματιστεί για τον Μάρτιο του 2027.

Η ραγδαία ανάπτυξη της παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης έχει προκαλέσει ανησυχία στον χώρο του κινηματογράφου και της τηλεόρασης. Πολλοί εργαζόμενοι εκφράζουν φόβους ότι τα στούντιο ενδέχεται να αξιοποιήσουν την τεχνολογία για να αντικαταστήσουν ανθρώπινο δυναμικό, επιδιώκοντας τη μείωση του κόστους παραγωγής.

Η συζήτηση εντάθηκε μετά το περσινό ντεμπούτο της «ηθοποιού» προϊόντος Τεχνητής Νοημοσύνης, Τίλι Νόργουντ. Οι δηλώσεις του παραγωγού της για το ενδιαφέρον διευθυντικών στελεχών στούντιο προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις από το συνδικάτο ηθοποιών SAG-AFTRA.

Η Ακαδημία διευκρίνισε, ότι παρότι οι δημιουργοί μπορούν να χρησιμοποιούν εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης στη διαδικασία παραγωγής, μια ψηφιακή οντότητα – ηθοποιός, όπως η Νόργουντ, δεν θα είναι επιλέξιμη για Όσκαρ. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι τα σενάρια πρέπει να είναι «γραμμένα από ανθρώπους» για να εξεταστούν για υποψηφιότητα.

Οι νέοι κανόνες προβλέπουν επίσης, ότι η Ακαδημία μπορεί να ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες από τους δημιουργούς, προκειμένου να επαληθεύσει ότι οι υποβολές προέρχονται από ανθρώπινη δημιουργία.