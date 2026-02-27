Η Ντέμι Μουρ επιστρέφει στα Όσκαρ αυτή τη χρονιά, αυτή τη φορά όχι ως υποψήφια αλλά ως παρουσιάστρια της λαμπερής τελετής. Η διάσημη ηθοποιός, που πέρυσι είχε ξεχωρίσει για την ερμηνεία της στην ταινία «The Substance» αλλά έχασε το βραβείο από τη Μάικι Μάντισον για το «Anora», θα ανέβει στη σκηνή του Λος Άντζελες στις 15 Μαρτίου.

Στο πλευρό της θα βρεθεί η Μάγια Ρούντολφ, γνωστή από τον κινηματογράφο και την τηλεόραση, κόρη της τραγουδίστριας Μίνι Ρίπερτον, που το 1975 είχε κατακτήσει την κορυφή του Billboard Hot 100 με το «Lovin’ You». Παρουσιάστρια θα είναι και η Τσέις Ινφίνιτι, πρωταγωνίστρια της ταινίας «One Battle After Another», η οποία συγκέντρωσε 13 υποψηφιότητες, μόλις μία λιγότερη από το «Sinners».

Ποιοι άλλοι παρουσιάζουν τα φετινά βραβεία

Ανάμεσα στους παρουσιαστές που ανακοινώθηκαν περιλαμβάνονται επίσης οι Χαβιέρ Μπαρδέμ, Κρις Έβανς και Κουμέιλ Ναντζιάνι. Σύμφωνα με την Ακαδημία, οι περσινοί νικητές Έιντριεν Μπρόντι, Μάικι Μάντισον, Κίραν Κάλκιν και Ζόε Σαλντάνια θα είναι εκεί για να απονείμουν τα φετινά βραβεία.

Ζωντανά από το ABC η μετάδοση

Η 98η τελετή απονομής των εμβληματικών βραβείων θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 15 Μαρτίου στο Λος Άντζελες και θα μεταδοθεί ζωντανά από το ABC, καθώς και μέσω live streaming από το Hulu. Ο Κόναν Ο’Μπράιεν θα είναι ο οικοδεσπότης για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ενώ εκτελεστικοί παραγωγοί θα είναι οι Κέιτι Μουλάν και Ρατζ Καπούρ.

Στον πίνακα των υποψηφιοτήτων, μετά τα «Sinners» και «One Battle After Another», ακολουθούν τα «Frankenstein», «Marty Supreme» και «Sentimental Value» με εννέα υποψηφιότητες, ενώ το «Hamnet» συγκέντρωσε οκτώ.