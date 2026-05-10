Αναστάτωση επικράτησε αργά το βράδυ της Κυριακής (10/5) μετά από ανάρτηση του υπουργού Υγείας, Αδωνι Γεωργιάδη, λέγοντας ότι ο Έλληνας που επαναπατρίζεται νοσεί από χανταϊό. Τελικά, λίγο αργότερα, ο ίδιος με νέα του δήλωση – ανάρτηση, ξεκαθάρισε ότι ο 70χρονος που βρισκόταν στο πλοίο, είναι στην περίοδο της επώασης, είναι απολύτως καλά και θα μπει σε καραντίνα για προληπτικούς και μόνο λόγους.

Πιο συγκεκριμένα, στην πρώτη ανάρτησή του, ο υπουργός Υγείας ανέφερε ότι ο 70χρονος Έλληνας επιβάτης «ασθενεί από τον χανταϊό» περιγράφοντας τη διαδικασία επαναπατρισμού του με αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας, συνοδεία ιατρικού προσωπικού του ΕΚΑΒ και στελεχών του ΕΟΔΥ, με μεταφορά σε νοσοκομείο αναφοράς στην Αθήνα.

Πιο συγκεκριμένα στην ανάρτησή του, ο Άδωνις Γεωργιάδης, ανέφερε:

«Έχω πραγματικά στενοχωρηθεί και λυπηθεί για τα πάρα πολλά τοξικά, δηλητηριώδη, υβριστικά και συνωμοσιολογικά σχόλια που διαβάζω δεξιά και αριστερά για την απόφαση μας να επαναπατρίσουμε τον συμπατριώτη μας που ασθενεί από τον χανταιό. Λες και το Υπουργείο Υγείας της Ελλάδος θα μπορούσε να τον αφήσει μόνο του σε αυτή την περιπέτεια. Ντρέπομαι για το πώς η Κοινωνία μας έφθασε σε αυτό το σημείο του μεταξύ μας μίσους».

«Σε κάθε περίπτωση ο συμπολίτης μας μπαίνει τώρα στο Αεροπλάνο της Πολεμικής Αεροπορίας, την οποία και ευχαριστώ, συνοδεύεται από ιατρό και νοσηλευτή του ΕΚΑΒ, είναι στην αποστολή και ο Προέδρος του ΕΟΔΥ και θα μεταφερθεί κατευθείαν από την Ελευσίνα στο Αττικό Νοσοκομείο σε θάλαμο αρνητικής πίεσης σε καραντίνα. Κανένας απολύτως φόβος εξάπλωσης του ιού στην Ελλάδα δεν υπάρχει αλλά η Ελλάδα δεν αφήνει ποτέ κανέναν μόνο του πίσω. Σταματήστε λοιπόν το μίσος. Ο καθένας μας θα μπορούσε να ήταν στην θέση του. Του εύχομαι πολλά περαστικά», τόνισε.

Λίγο αργότερα, με δεύτερη ανάρτησή του, ο ίδιος ανακάλεσε, ξεκαθαρίζοντας ότι ο 70χρονος που βρισκόταν στο πλοίο, είναι στην περίοδο της επώασης, είναι απολύτως καλά και θα μπει σε καραντίνα για προληπτικούς και μόνο λόγους.

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

Ο συμπολίτης μας, τον οποίο επαναπατρίζουμε από την Ολλανδία, μπαίνει σε καραντίνα μόνο για προληπτικούς λόγους. Δεν έχει απολύτως τίποτα. Απλώς επειδή βρισκόταν σε αυτό το περιβάλλον, λαμβάνουμε προληπτικά μέτρα. Είναι απολύτως καλά. Δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας. Έγραψα κατά λάθος ότι υποφέρει — εννοούσα ότι μπορεί να βρίσκεται στην περίοδο επώασης. Είναι απολύτως καλά.