Με αιχμηρό και ειρωνικό τρόπο απάντησε το Ιράν μέσω κυβερνητικής πηγής στην αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ, αναφορικά με την αντιπρότασή τους για τον τερματισμό του πολέμου, την οποία η Ουάσινγκτον έλαβε την Κυριακή (10/5) από την Τεχεράνη, μέσω του Πακιστάν.

Σύμφωνα με το ιρανικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Tasnim, κυβερνητική πηγή της Τεχεράνης σχολίασε την αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ στην απάντηση του Ιράν, λέγοντας ότι «οι διαπραγματευτές μας δεν κάνουν προτάσεις για να ικανοποιήσουν το Τραμπ, κάνουν προτάσεις για το συμφέρον του ιρανικού έθνους». Η ίδια πηγή πρόσθεσε, ότι «Αν ο Τραμπ είναι δυσαρεστημένος με την πρότασή μας, αυτό είναι πιθανώς ένα καλό σημάδι».

Κατέληξε δε τονίζοντας ότι «Στον Τραμπ, γενικά, δεν του αρέσει η πραγματικότητα και ως εκ τούτου χάνει από το Ιράν ξανά και ξανά».

Η επίσημη δήλωση του ιρανικού καθεστώτος πάντως αναφέρει σύμφωνα με το Reuters, ότι: «Η πρόταση των ΗΠΑ ισοδυναμούσε με παράδοση του Ιράν στις υπερβολικές απαιτήσεις του Τραμπ».