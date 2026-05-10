Με νέα ανάρτηση στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε επίθεση κατά του Ιράν και του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, τον οποίο αποκάλεσε «Μπαράκ Χουσέιν Ομπάμα». Η ανάρτηση προκάλεσε έντονο σχολιασμό στα αμερικανικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι το Ιράν «παίζει παιχνίδια» με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον υπόλοιπο κόσμο επί 47 χρόνια. Όπως σημείωσε, η Τεχεράνη βρήκε σύμμαχο στο πρόσωπο του Ομπάμα, «ο οποίος τους έδωσε πολλά δισεκατομμύρια δολάρια».

Στο τέλος της ανάρτησής του, ο Τραμπ τόνισε πως η κατάσταση αυτή έχει πλέον τελειώσει. «Δεν θα γελούν πια», ανέφερε χαρακτηριστικά, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η στάση των ΗΠΑ απέναντι στο Ιράν αλλάζει ριζικά.

Δείτε αναλυτικά την ανάρτησή του:

«Το Ιράν παίζει παιχνίδια με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον υπόλοιπο κόσμο εδώ και 47 χρόνια (ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ, ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ, ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ!), και τελικά “ανακάλυψαν θησαυρό” όταν ο Μπαράκ Χουσεΐν Ομπάμα έγινε Πρόεδρος. Δεν ήταν μόνο καλός μαζί τους, ήταν και σπουδαίος, πηγαίνοντας στο πλευρό τους, εγκαταλείποντας το Ισραήλ και όλους τους άλλους Συμμάχους, και δίνοντας στο Ιράν μια σημαντική και πολύ ισχυρή νέα πνοή ζωής. Εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια και 1,7 δισεκατομμύρια δολάρια σε πράσινα μετρητά, που πετούσαν στην Τεχεράνη, τους παραδόθηκαν σε ασημένιο πιάτο. Κάθε τράπεζα στην Ουάσινγκτον, τη Βιρτζίνια και το Μέριλαντ άδειασε – Ήταν τόσα πολλά χρήματα που όταν έφτασαν, οι Ιρανοί κακοποιοί δεν είχαν ιδέα τι να τα κάνουν. Δεν είχαν ξαναδεί ποτέ τέτοια χρήματα και δεν θα ξαναδεί ποτέ. Τα έβγαλαν από το αεροπλάνο σε βαλίτσες και σακίδια και οι Ιρανοί δεν μπορούσαν να πιστέψουν την τύχη τους. Τελικά βρήκαν τον μεγαλύτερο ΚΟΛΑΦΟ από όλους, με τη μορφή ενός αδύναμου και ηλίθιου Αμερικανού Προέδρου. Ήταν μια καταστροφή ως «Ηγέτης» μας, αλλά όχι τόσο κακός όσο ο Νυσταγμένος Τζο Μπάιντεν! Για 47 χρόνια οι Ιρανοί μας «χτυπούν» παταγωδώς, μας αφήνουν να περιμένουμε, σκοτώνουν τον λαό μας με τις βόμβες στο δρόμο, καταστρέφουν διαμαρτυρίες και πρόσφατα εξαφανίζουν 42.000 αθώους, άοπλους διαδηλωτές και γελούν με τη χώρα μας που τώρα ΞΑΝΑ ΜΕΓΑΛΗ ΕΙΝΑΙ. Δεν θα γελούν πια! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ».