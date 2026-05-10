Σοκ και οργή προκαλεί στο Ηράκλειο η υπόθεση της δολοφονίας στην Αμμουδάρα του 21χρονου Νικήτα, ο οποίος έπεσε νεκρός από τις σφαίρες του 54χρονου.

Φίλος του θύματος μίλησε στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι!», περιγράφοντας τις τελευταίες στιγμές και τις σκέψεις του νεαρού πριν από το τραγικό περιστατικό. Ο 54χρονος δράστης και η σύζυγός του έχουν μεταφερθεί στις φυλακές Κορυδαλλού, όπου κρατούνται υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, καθώς οι αρχές φοβούνται ενδεχόμενα αντίποινα.

Ο στενός φίλος του 21χρονου μίλησε για τη σχέση του Νικήτα με την οικογένεια του 17χρονου, που είχε χάσει τη ζωή του το 2023 σε δυστύχημα. Όπως είπε, το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν τότε, δεν ανήκε στον Νικήτα, αλλά «ήταν του πατέρα του 17χρονου».

Αναφερόμενος στις ψυχολογικές επιπτώσεις του δυστυχήματος, τόνισε πως ο Νικήτας ένιωθε τύψεις και λύπη για τον χαμό του φίλου του, χωρίς ωστόσο να έχει υπάρξει τότε κάποια απειλή από την οικογένεια του 17χρονου. Ωστόσο, όπως είπε, όταν ο Νικήτας «είχε πάει στο μνημόσυνο των 40 ημερών και τον διώξανε από εκεί».

Σύμφωνα με όσα είπε ο φίλος του Νικήτα, ο 21χρονος δεν μιλούσε εύκολα για το θέμα, καθώς τον βάραινε ψυχολογικά. «Είχαμε μιλήσει στην πρώτη απόπειρα που έγινε, μου είπε τι έχει συμβεί και τώρα ήθελε να βρεθούμε να μου πει τι έχει γίνει, αλλά δεν πρόλαβε», πρόσθεσε.

Ο ίδιος περιέγραψε το κλίμα οργής που επικρατεί στην τοπική κοινωνία. «Από τη μεριά του Νικήτα δεν υπάρχει περίπτωση να κάνουν κάτι. Όλοι έχουμε το άδικο μέσα μας αυτή τη στιγμή» συμπλήρωσε, ενώ στη συνέχεια πρόσθεσε με έντονη συναισθηματική φόρτιση:

«Την άλλη μέρα άμα δω εγώ αυτή έξω (σ.σ. την σύζυγο του 54χρονου και μητέρα του 17χρονου) και δεν έχει κάτσει φυλακή, μπορεί εγώ ο ίδιος να την τρακάρω με το αμάξι. Μπορεί να τη δούμε όμως στον δρόμο και να μην δώσουμε καμιά σημασία. Αλλά είναι η στιγμή που θα τη δεις. Γιατί άμα τη δούμε σε ένα μήνα έξω, δεν υπάρχει περίπτωση αυτή η γυναίκα να φύγει ζωντανή από την Κρήτη. Όλη την ιστορία με τις βεντέτες την είχαν ξεκινήσει από παλιά. Είναι στο χέρι μας να τις σταματήσουμε. Ευτυχώς, η νέα γενιά δεν τα κάνει βεντέτες» είπε.