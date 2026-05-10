Ένα σοκαριστικό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (9/5) στην περιοχή της Παντάνασσας στο Ηράκλειο, όταν ένας 30χρονος φέρεται, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., να παρέσυρε με το αυτοκίνητό του τύπου κλούβα την 27χρονη σύζυγό του και μητέρα τεσσάρων παιδιών. Το ακόμη πιο απίστευτο είναι, ότι την ώρα του συμβάντος στο όχημα του πατέρα επέβαιναν και τα τρία από τα ανήλικα παιδιά τους.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, το περιστατικό αποκαλύφθηκε, όταν διερχόμενος οδηγός ο οποίος φέρεται να είναι γιατρός, εντόπισε τη γυναίκα αιμόφυρτη στο δρόμο και αντιλήφθηκε ότι είχε συμβεί κάτι σοβαρό. Ο άνδρας ειδοποίησε αμέσως το Αστυνομικό Τμήμα Αμμουδάρας, με αστυνομικούς να σπεύδουν στο σημείο μέσα σε λίγα λεπτά.

Στο σημείο έφτασε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε την τραυματισμένη γυναίκα και τη μετέφερε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Η 27χρονη, που σύμφωνα με πληροφορίες είναι διαβητική από νεαρή ηλικία, νοσηλεύεται στη Νευροχειρουργική Κλινική με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Ο 30χρονος σύζυγος υποστήριξε αρχικά, ότι η σύζυγός του επέβαινε επίσης στο όχημα, όταν ξαφινά άνοιξε την πόρτα του οχήματος που βρισκόταν εν κινήσει και πήδηξε, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί. Ωστόσο, καθώς προχωρούσε η προανάκριση, τα δεδομένα φέρεται να άλλαξαν, με αποτέλεσμα ο άνδρας να θεωρηθεί ύποπτος για το περιστατικό. Συνελήφθη και οδηγήθηκε ενώπιον της ενώπιον της Εισαγγελίας Ηρακλείου. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και έλαβε προθεσμία να απολογηθεί την Τρίτη.

Σύμφωνα με μαρτυρίες και πληροφορίες που εξετάζουν οι αρχές, στο παρελθόν υπήρξαν ενδείξεις για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, με συγγενείς και γείτονες να κάνουν λόγο για συχνούς καβγάδες και εντάσεις στο σπίτι. Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τη διερεύνηση της υπόθεσης, εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα.