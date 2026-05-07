Στο Νοσοκομείο Πύργου μεταφέρθηκε και φιλοξενείται προσωρινά ένας 17χρονος από την περιοχή των Λεχαινών Ηλείας, έπειτα από εισαγγελική παρέμβαση που ακολούθησε καταγγελία για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patrisnews.com, οι εισαγγελικές Αρχές έκριναν απαραίτητη την απομάκρυνση του ανήλικου από το οικογενειακό του περιβάλλον, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η προστασία του. Ο 17χρονος παραμένει στο Νοσηλευτικό Ίδρυμα υπό αστυνομική φύλαξη, έως ότου καθοριστούν τα επόμενα βήματα από τις αρμόδιες κοινωνικές υπηρεσίες.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι δεν είναι η πρώτη φορά που ο ανήλικος οδηγείται στο Νοσοκομείο Πύργου για προσωρινή φιλοξενία, μετά από ένταση στο οικογενειακό του περιβάλλον. Φέρεται να έχουν προηγηθεί περιστατικά λεκτικής βίας και πιέσεων προς τον 17χρονο σχετικά με ζητήματα που αφορούν την προσωπική του ζωή και επιλογές με τις οποίες ο ίδιος διαφωνεί.

Μέχρι στιγμής παραμένει αβέβαιο, εάν ο ανήλικος θα συνεχίσει να φιλοξενείται στο Νοσοκομείο Πύργου ή αν θα αναζητηθεί κατάλληλη δομή φιλοξενίας για τη διαμονή του έως την ενηλικίωσή του.