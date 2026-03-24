Τρία περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας καταγράφηκαν μέσα σε λίγες ώρες στην Κρήτη, τη Δευτέρα, προκαλώντας έντονη ανησυχία στις τοπικές αρχές και την κοινωνία.

Δύο από τα περιστατικά σημειώθηκαν στο Ηράκλειο, ενώ το τρίτο καταγράφηκε σε περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου. Οι υποθέσεις οδήγησαν σε συλλήψεις και αστυνομικές παρεμβάσεις.

Σύμφωνα με την αστυνομία, στο Ρέθυμνο, μία 50χρονη γυναίκα από την Αλβανία δέχθηκε επίθεση από τον σύζυγό της. Ο 62χρονος φέρεται να την εξύβρισε και να την απείλησε κρατώντας κουζινομάχαιρο. Τη στιγμή της έντασης, ο ανήλικος γιος του ζευγαριού παρενέβη για να προστατεύσει τη μητέρα του, με αποτέλεσμα ο πατέρας να συλληφθεί.

Στο Ηράκλειο, μία 50χρονη γυναίκα από τη Βουλγαρία κατήγγειλε τον 54χρονο πρώην σύντροφό της για απειλές και ξυλοδαρμό. Οι δύο πρώην σύντροφοι υπέβαλαν αμοιβαίες μηνύσεις και συνελήφθησαν από τους αστυνομικούς.

Σε τρίτο περιστατικό, επίσης στο Ηράκλειο, μία 31χρονη γυναίκα κατήγγειλε τον 30χρονο πρώην σύντροφό της ότι την εξύβρισε, τη χαστούκισε, την κλώτσησε και την έριξε στο έδαφος, προκαλώντας της τραυματισμό στο χέρι. Ο άνδρας συνελήφθη, αν και η γυναίκα δήλωσε πως δεν επιθυμεί την ποινική του δίωξη.