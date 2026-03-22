Ελεύθεροι με όρους αφέθηκαν αργά το βράδυ της Κυριακής, οι έξι «εικονικοί εργοδότες» που εμπλέκονται στο κύκλωμα εκμετάλλευσης ανθρώπων το οποίο εξάρθρωσε πριν από λίγες μέρες η Υ.Α. Ηρακλείου.

Όπως αναφέρει το patris.gr, οι περιοριστικοί όροι που τους επιβλήθηκαν, περιλαμβάνουν απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, υποχρεωτική παρουσία σε τακτά χρονικά διαστήματα στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής τους, καθώς και την καταβολή χρηματικών εγγυήσεων.

Νωρίτερα, κρίθηκαν προφυλακιστέοι άλλοι δύο Πακιστανοί μεσάζοντες. Ενας εξ’ αυτών είναι ο αποκαλούμενος Σαντάμ ενώ θυμίζουμε ότι την περασμένη Παρασκευή, οδηγήθηκαν στη φυλακή άλλοι 5 Πακιστανοί, με τις ίδιες κατηγορίες (σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, εκμετάλλευση ανθρώπων κ.α.).

Οι ιδιοκτήτες του …αμαρτωλού ιδιωτικού ΚΕΠ, δηλαδή ο φερόμενος αρχηγός του κυκλώματος και η σύζυγός του, αναμένεται να απολογηθούν αύριο Δευτέρα.

«Καίνε» οι διάλογοι του αρχηγού και του Σαντάμ

Την ίδια ώρα αποκαλυπτικοί είναι οι διάλογοι σε ένα από τα αρχεία που έχουν στη διάθεσή τους οι αστυνομικοί.

Στη συγκεκριμένη συζήτηση γίνεται σύγκριση με τον τρόπο λειτουργίας άλλων δικτύων τα οποία αν και αμείβονται με το ποσό των έξι χιλιάδων ευρώ, εντούτοις δεν παρουσιάζουν πρόοδο στη διαδικασία χορήγησης άδειας διαμονής με δεδομένο ότι δεν καταβάλουν τις οφειλόμενες πληρωμές στα «αφεντικά» δηλαδή τους εικονικούς εργοδότες. Η αναφορά πραγματοποιείται σε σχέση με την λειτουργία της οργάνωσης του ιδιοκτήτη του ΚΕΠ , η οποία αν και αμείβεται με το ποσό των 9000 ευρώ, εγγυάται τη θετική έκβαση διαδικασιών με δεδομένο ότι καταβάλει πλήρως τις πληρωμές προς τους εικονικούς εργοδότες.

Ο σχετικός διάλογος έχει ως εξής:

51χρονος ιδιοκτήτης του ΚΕΠ: «[…] Εννιά χιλιάρικα. Χίλια ευρώ μπροστά. Όταν θα φύγουνε να πάνε τα χαρτιά στο Πακιστάν θέλω τα μισά λεφτά εδώ, αλλιώς δεν πάνε, και προχωράμε […]».

51χρονος: «[… Χίλια ευρώ μπροστά. Εννιά χιλιάρικα. Και τα μισά λεφτά όταν θα βγει η απόφαση από την περιφέρεια […]».

51χρονος: Φίλε, χίλια ευρώ θα φέρεις τώρα, σήμερα, και όταν θα βγει η απόφαση από εδώ, θέλω τεσσεράμιση χιλιάρικα να είναι όλα μαζί εδώ. Δηλαδή χίλια ευρώ που μου έχεις δώσει, θα μου φέρεις άλλα τριάμιση-τέσσερα χιλιάρικα εδώ και προχωράμε. Αν δεν τα φέρεις θα την απορρίψω κατευθείαν. Και όταν θα ‘ρθει από το Πακιστάν, θα κανονίσουμε τα άλλα. Είναι απλά τα πράγματα ρε. Αυτοί που βρίσκουνε με πέντε και με έξι, να ξέρεις πως κανείς δεν θα πάρει άδεια από εδώ. Γιατί δεν δίνουν λεφτά στα αφεντικά».

51χρονος: Η δουλειά για να γίνει θέλει: 1000 ευρώ μπροστά, τα μισά λεφτά όταν θα στείλουμε τα χαρτιά στο Πακιστάν. Αν κάποιος δεν περάσει τα λεφτά τα παίρνει πίσω, χάνει μόνο 500 ευρώ. Και όταν περάσει, έρχεται και δίνει τα υπόλοιπα».