Η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος προχώρησε στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση και αποθήκευση ακατέργαστης κάνναβης (Skunk) στη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Κατά την επιχείρηση συνελήφθησαν δύο άτομα και κατασχέθηκαν περισσότερα από 27 κιλά ακατέργαστης κάνναβης, μικρότερες ποσότητες κατεργασμένης κάνναβης και κοκαΐνης, καθώς και διάφορα αντικείμενα που σχετίζονται με τη διακίνηση ναρκωτικών.

Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 5 Μαΐου 2026, σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών, με τη συνδρομή αστυνομικών του Γραφείου Επιχειρησιακών Ομάδων του Τμήματος Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων.

Οι συλληφθέντες, ηλικίας 28 και 24 ετών, εντοπίστηκαν έπειτα από συνδυαστική αξιοποίηση πληροφοριών και ειδικές αστυνομικές ενέργειες. Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο 28χρονος φέρεται να διακινούσε μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών ουσιών, ενώ ο 24χρονος τις παραλάμβανε και τις αποθήκευε στην οικία του, η οποία χρησιμοποιούνταν ως «καβάντζα».

Οι κατασχέσεις και τα ευρήματα

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες των κατηγορουμένων και από την κατοχή τους, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

– 22 συσκευασίες τύπου VACUUM με συνολικά 27.100 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης (Skunk),

– 4 συσκευασίες με 42,7 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,

– 2 συσκευασίες κατεργασμένης κάνναβης βάρους 11,2 γραμμαρίων,

– 2 δισκία του φαρμακευτικού σκευάσματος XANAX,

– συσκευασία κοκαΐνης βάρους 0,5 γραμμαρίων,

– 160 ευρώ,

– Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά των ναρκωτικών,

– 3 κινητά τηλέφωνα και 2 πακέτα σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας,

– 2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

– 2 σημειωματάρια με ιδιόχειρες σημειώσεις,

– κολλητική ταινία και ζελατίνα για τυποποίηση ναρκωτικών ουσιών.

Όπως αναφέρει η αστυνομία, ο 28χρονος είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές για παρόμοια αδικήματα, ενώ σε βάρος του ίσχυε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα που είχε επιβληθεί από ανακριτική Αρχή.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν αρμοδίως, ενώ η δικογραφία σε βάρος τους σχηματίστηκε για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.