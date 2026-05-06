Η Άρσεναλ πανηγύρισε μια ιστορική πρόκριση στον τελικό του Champions League, επιστρέφοντας σε τελικό για πρώτη φορά μετά το 2006, έπειτα από τη νίκη με 1-0 απέναντι στην Ατλέτικο Μαδρίτης.

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, το «Έμιρεϊτς» μετατράπηκε σε σκηνικό γιορτής, με παίκτες και τεχνικό επιτελείο να αποθεώνονται από τον κόσμο και να πανηγυρίζουν την επιτυχία.

Ωστόσο, οι εικόνες αυτές δεν άρεσαν σε όλους. Ο Γουέιν Ρούνεϊ, μιλώντας στο Prime Video, εμφανίστηκε επικριτικός, τονίζοντας πως οι αντιδράσεις ήταν υπερβολικές: «Αξίζουν να βρίσκονται σε αυτή τη θέση, αλλά δεν έχουν κερδίσει κάτι ακόμη. Νομίζω πως οι πανηγυρισμοί είναι λίγο υπερβολικοί. Να πανηγυρίζεις όταν κερδίσεις».

Η τοποθέτησή του προκάλεσε αντιδράσεις, με τον Ίαν Ράιτ να απαντά εμμέσως μέσω ανάρτησης στα social media, χωρίς να κατονομάσει τον Ρούνεϊ: «Η αστυνομία των πανηγυρισμών βγήκε,να προσέχετε. Να το απολαύσετε, το ποδόσφαιρο είναι στιγμές και αυτή είναι μία μεγάλη στιγμή».