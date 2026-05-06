Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Βαλένθια στο ΟΑΚΑ (21:15, Novasports Prime) σε ένα ματς που μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό για την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας, που θα διεξαχθεί στο Telekom Center Athens (22–24 Μαΐου) . Το «τριφύλλι» προηγείται ήδη με 2-0 στη σειρά και βρίσκεται μία νίκη μακριά από το εισιτήριο για την τελική τετράδα.

Η σειρά ξεκίνησε στην Ισπανία με δύο δραματικά ματς

Game 1: Βαλένθια – Παναθηναϊκός 67-68

Ο Παναθηναϊκός πήρε το break στο φινάλε, σε ματς που κρίθηκε με μια εύστοχη βολή του Κέντρικ Ναν και μια πολύ καλή άμυνα των Γκραντ και Χέιζ-Ντέιβις.

Game 2: Βαλένθια – Παναθηναϊκός 105-107 (παράταση)

Ακόμα πιο συγκλονιστικό παιχνίδι, με το «τριφύλλι» να αντέχει στην πίεση, να πάει το ματς στην παράταση και με ένα τρομερό σουτ μέσης απόστασης του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις να κάνει το 2-0 μέσα στην Ισπανία.

Με αυτά τα δύο αποτελέσματα, ο Παναθηναϊκός απέκτησε ξεκάθαρο προβάδισμα στη σειρά και πλέον επιστρέφει στην Αθήνα με στόχο την «σκούπα» και την πρόκριση μπροστά στο κοινό του.

Στον άλλο αγώνα που θα γίνει το βράδυ της Τετάρτης, η Ζάλγκιρις υποδέχεται την Φενέρμπαχτσε στις 20:00 (Novasports 5HD). Οι Λιθουανοί θέλουν την νίκη ώστε να παραμείνουν «ζωντανοί» στην σειρά, ενώ οι Τούρκοι θέλουν να τελειώσουν το ζευγάρι και να βρίσκονται στο Final Four της Αθήνας.