Το «τρίτο ημίχρονο» της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού AKTOR στη Βαλένθια συνεχίζεται, καθώς νέα στοιχεία και αντιδράσεις βλέπουν το φως της δημοσιότητας μετά τα γεγονότα που ακολούθησαν το Game 2 των playoffs της EuroLeague.

Η «πράσινη» ΚΑΕ έχει ήδη προχωρήσει σε επίσημη καταγγελία, κάνοντας λόγο για πρωτόγνωρες καταστάσεις που βίωσαν τα μέλη της αποστολής, οι παίκτες, το τεχνικό επιτελείο αλλά και οι φίλοι της ομάδας, τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά το τέλος του αγώνα.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Παναθηναϊκός προχώρησε σε νέα ανάρτηση, δημοσιεύοντας ακόμη ένα στιγμιότυπο από όσα καταγγέλλει ότι εκτυλίχθηκαν στο γήπεδο, διατηρώντας το θέμα στην επικαιρότητα και εντείνοντας τη συζήτηση γύρω από την αναμέτρηση.

Αναλυτικά η ανάρτηση

“Κατά τη διάρκεια του τέταρτου δεκαλέπτου του Game 2, άνδρας της ασφάλειας της Valencia Basket ζητάει επιτακτικά από τον αθλητή του Παναθηναϊκού AKTOR, Νίκο Ρογκαβόπουλο να καθίσει στον πάγκο πιάνοντάς τον μάλιστα από το χέρι, χωρίς φυσικά να έχει τη δικαιοδοσία να κάνει κάτι τέτοιο.

Αυτή ήταν μία από τις πολλές ενέργειες των ανθρώπων ασφαλείας στην Roig Arena τις οποίες καταγγείλαμε επισήμως στην EuroLeague”.

