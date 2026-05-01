Τραγικό τροχαίο δυστύχημα με έναν 21χρονο νεκρό και δύο συνομηλίκους του σοβαρά τραυματίες σημειώθηκε λίγο μετά τις 11:00 το βράδυ της Πέμπτης (30/4) στην παλιά εθνική οδό Καλαμάτας – Τρίπολης, στο ύψος του Αγίου Φλώρου.

Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, το αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 21χρονος, στο οποίο επέβαιναν ακόμη δύο συνομήλικοί του, ξέφυγε από την πορεία του και πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Εκεί συγκρούστηκε μετωπικά με αγροτικό όχημα, το οποίο οδηγούσε ένας 55χρονος και επέβαινε μία 54χρονη. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν σοβαρά οι τρεις 21χρονοι Ρομά και ελαφρά η 54χρονη συνοδηγός του αγροτικού οχήματος.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν άμεσα στο Νοσοκομείο Καλαμάτας. Ωστόσο, λίγες ώρες αργότερα, ο ένας 21χρονος συνεπιβάτης υπέκυψε στα τραύματά του. Ένας ακόμη συνομήλικός του, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, διακομίστηκε στοΘριάσιο Νοσοκομείοστην Ελευσίνα.

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από το Τμήμα Τροχαίας Καλαμάτας, με τα πρώτα στοιχεία να κάνουν λόγο για εκτροπή του οχήματος των νεαρών πριν τη μοιραία σύγκρουση.