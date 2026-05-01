Μια άκρως… χειμωνιάτικη Πρωτομαγιά βιώνουν φέτος πολλές περιοχές της χώρας, με την αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, τους ισχυρούς βοριάδες και τις βροχές να συνθέτουν ένα σκηνικό που παραπέμπει περισσότερο σε φθινόπωρο παρά σε άνοιξη.

Η φετινή ημέρα καταγράφεται μάλιστα ως η πιο κρύα Πρωτομαγιά των τελευταίων 70 ετών, καθώς οι θερμοκρασίες κινούνται σε επίπεδα σημαντικά χαμηλότερα από τα φυσιολογικά για την εποχή.

Όπως επισημαίνει ο μετεωρολόγος Παναγιώτης Γιαννόπουλος, σε αρκετές περιοχές της βόρειας και κεντρικής Ελλάδας οι μέγιστες τιμές μετά βίας έφτασαν τους 12 με 14 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε ορεινές ζώνες καταγράφηκαν ακόμη και χιονοπτώσεις. Ενδεικτικά, στην Αθήνα η θερμοκρασία δεν ξεπέρασε τους 14 βαθμούς, όταν το 1987 είχε φτάσει τους 17 και το 1944 τους 16, σημειώνοντας έτσι ρεκόρ δεκαετιών.

Παρά το ασυνήθιστο αυτό ψυχρό κύμα, οι μετεωρολόγοι εμφανίζονται καθησυχαστικοί, καθώς η διάρκειά του αναμένεται να είναι περιορισμένη. Από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας προβλέπεται σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας και επιστροφή σε πιο τυπικές ανοιξιάτικες συνθήκες.

Ανήμερα της Πρωτομαγιάς, οι βροχοπτώσεις εντοπίζονται κυρίως στα κεντρικά, ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας, χωρίς ωστόσο να έχουν ιδιαίτερη ένταση. Δεν αποκλείονται χιονοπτώσεις σε ορεινές περιοχές της ηπειρωτικής και βόρειας Ελλάδας, σε υψόμετρα άνω των 1.000 μέτρων.

Η πτώση της θερμοκρασίας είναι αισθητή κυρίως στην κεντρική και βόρεια χώρα, ενώ σταδιακά το ψυχρό σκηνικό επεκτείνεται και νοτιότερα, ακόμη και σε παραθαλάσσιες περιοχές. Έτσι, από τις θερμοκρασίες που άγγιζαν πρόσφατα τους 27 βαθμούς, ο υδράργυρος σήμερα δυσκολεύεται να ξεπεράσει τους 20, ενώ σε αρκετές περιοχές παραμένει κάτω από τους 16 βαθμούς Κελσίου.