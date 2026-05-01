Με ανάμεικτα συναισθήματα ολοκληρώθηκε η φάση των ομίλων για τις ελληνικές εθνικές ομάδες στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα πινγκ πονγκ που διεξάγεται στο Λονδίνο.

Η Εθνική Ανδρών συνεχίζει τη διαδρομή της στη διοργάνωση, όμως δεν κατάφερε να εξασφαλίσει απευθείας πρόκριση στο κυρίως ταμπλό των «32» και θα χρειαστεί να δώσει αγώνα μπαράζ.

Η ελληνική ομάδα, αποτελούμενη από τους Γκιώνη, Σγουρόπουλο, Σταματούρο και Κωνσταντινόπουλο, θα αντιμετωπίσει τη Μολδαβία σε νοκ-άουτ αναμέτρηση με φόντο ένα από τα τελευταία τέσσερα εισιτήρια για τη συνέχεια.

Τα ζευγάρια του προκριματικού ταμπλό

Μολδαβία – Ελλάδα

Ιταλία – Αργεντινή

Αίγυπτος – Νιγηρία

Μεξικό – Σερβία

Αντίθετα, η Εθνική Γυναικών ολοκλήρωσε την παρουσία της στη διοργάνωση, καταλαμβάνοντας την τρίτη θέση στον όμιλό της.

Οι Ελληνίδες αθλήτριες έδωσαν μεγάλη μάχη απέναντι στην Ουγγαρία σε έναν αγώνα που κρίθηκε στο 3-2, με την ομάδα να δείχνει ανταγωνιστικό πρόσωπο αλλά να μην καταφέρνει να πάρει τη νίκη που θα έδινε ελπίδες πρόκρισης.