Μια εικόνα που αποτυπώνει την αξία της οικογένειας και την αγάπη για το τένις έκανε τον γύρο των social media: ο Κάρλος Αλκαράθ παρακολούθησε από κοντά τον αδερφό του, Τζέιμι, στο ντεμπούτο του σε τουρνουά U16 στη Μαδρίτη.

Ο νεαρός κατάφερε να συνδυάσει την πρώτη του εμφάνιση με νίκη, δείχνοντας ότι το ταλέντο… τρέχει στην οικογένεια. Στις εξέδρες, ο Κάρλος παρακολουθούσε με προσοχή και εμφανή συγκίνηση, ζώντας έντονα κάθε πόντο του αγώνα.

View this post on Instagram A post shared by Set to Love Tennis (@set.tolove)

Η παρουσία του κορυφαίου τενίστα δεν πέρασε απαρατήρητη, με θεατές και χρήστες των social media να σχολιάζουν θετικά τη στήριξη που δείχνει στον αδερφό του. Η σκηνή ανέδειξε μια πιο ανθρώπινη πλευρά του πρωταθλητή, πέρα από τις επιτυχίες του στα κορτ.

Το στιγμιότυπο αυτό επιβεβαιώνει πως, παρά τις απαιτήσεις του επαγγελματικού αθλητισμού, η οικογένεια παραμένει προτεραιότητα για τον Carlos Alcaraz, στέλνοντας παράλληλα ένα ισχυρό μήνυμα για τη σημασία της στήριξης στους νέους αθλητές.