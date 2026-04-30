Οι τελικοί των Play Offs της Handball Premier βρίσκονται προ τον πυλών, με τους Ολυμπιακό/Όμιλος Ξυνή και ΑΕΚ να διεκδικούν το τίτλο του πρωταθλητή. Οι ερυθρόλευκοι, που ξεπέρασαν εύκολα το εμπόδιο του Ιωνικού Νέας Φιλαδέλφειας στα ημιτελικά με 2-0 νίκες, καλούνται να υπερασπιστούν το στέμμα τους, μετά την περσινή τους κατάκτηση.

Απέναντί τους θα βρεθεί η ΑΕΚ, η οποία, παρότι δυσκολεύτηκε, κατάφερε να επικρατήσει του ΠΑΟΚ με 2-1 στην αντίστοιχη σειρά.

Ο Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή μπορεί να μην κατόρθωσε να προχωρήσει στα ημιτελικά του EHF European Cup, ωστόσο μπροστά στη κατάκτηση του τρίτου σερί πρωταθλήματος τα πάντα φαίνονται ασήμαντα.

Ο Θανάσης Παπάζογλου, ο ίντερ των Πειραιωτών, μιλάει στο tanea.gr, για τις ευρωπαϊκές πορείες της ομάδας τα δύο τελευταία χρόνια, τους εγχώριους στόχους του συλλόγου, αλλά και για το επίπεδο του χάντμπολ στη χώρα μας.

Ο Έλληνας διεθνής έκανε τα πρώτα βήματα στη χειροσφαίριση από την ακαδημία της Προσοτσάνης, πριν μεταπηδήσει στη Δράμα και στη συνέχεια στον ΠΑΟΚ.

Τα τελευταία δύο χρόνια αγωνίζεται στον Ολυμπιακό, έχοντας, μέχρι στιγμής, μία ομολογουμένως απόλυτα επιτυχημένη πορεία.Ο αριστερόχειρας περιφερειακός παίκτης βοήθησε τα μέγιστα τους ερυθρόλευκους στην περσινή κατάκτηση του πρωταθλήματος και στη φετινή του Κυπέλλου Ελλάδας.

Ωστόσο, εκείνος δεν εφησυχάζει, διψάει για νέες διακρίσεις, τόσο σε συλλογικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο. Το όνειρο να παίξει σε ένα πιο προηγμένο πρωτάθλημα στο εξωτερικό πάντοτε τον δελέαζε. Παρ’ όλα αυτά, η ακατανίκητη θέλησή του, για νέους τίτλους με την ερυθρόλευκη φανέλα, παραμένει ακέραια.

Ως παίκτης υψηλού επίπεδου αναγνωρίζει τις αδυναμίες της ομάδας του. Ταυτόχρονα αποδίδει τα εύσημα στους αντίπαλούς του. Δηλώνει αισιόδοξος για την εξέλιξη της Εθνικής ομάδας και συγχρόνως εκφράζει μία εμπεριστατωμένη άποψη, για την ανάπτυξη του αθλήματος στη χώρα μας.

Μακροπρόθεσμα σκέφτεσαι να αγωνιστείς σε ένα πιο προηγμένο πρωτάθλημα, σε ομάδα του εξωτερικού;

«Το σενάριο του «εξωτερικού» υπάρχει μέσα στο μυαλό μου, για τα επόμενα χρόνια, καθώς θέλω να δω αν μπορώ να ανταποκριθώ σε ένα πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Είναι κάτι που είχα ως στόχο από μικρός και ελπίζω κάποια στιγμή να το πετύχω».

Οι δύο ήττες από την Ορχίδα σήμαναν τον αποκλεισμό για τον Ολυμπιακό. Πού θεωρείς ότι κρίθηκε η πρόκριση;

«Θεωρώ ότι μας στοίχισαν κάποιες επιλογές που πήραμε στην σετ επίθεση στο παιχνίδι της Αθήνας, σε συνδυασμό με την πολύ καλή απόδοση του τερματοφύλακα της Οχρίδας».

Πιστεύεις ότι τόσο φέτος όσο και πέρυσι, απέναντι στη Ρούναρ, μπορούσατε να προχωρήσετε ακόμη περισσότερο στο European Cup;

«Πιστεύω πως τόσο, πέρυσι όσο και φέτος ήμασταν αρκετά κοντά σε κάτι πολύ μεγάλο. Πέρυσι δε μπορέσαμε να υπερασπιστούμε τη διαφορά, την οποία είχαμε «χτίσει» στο πρώτο ματς με την Ρούναρ. Μία ομάδα, η οποία στη συνέχεια αποκλείστηκε στα ημιτελικά, οριακά από την Αλκαλόιντ (αργότερα, στέφθηκε κυπελλούχος EHF Cup) και φέτος με την Οχρίδα, η οποία είναι φαβορί για την κατάκτησή του. Όσο προχωράς στη διοργάνωση, τα παιχνίδια είναι υψηλού επιπέδου και πολλά από αυτά κρίνονται στις λεπτομέρειες».

Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ευρωπαϊκές διακρίσεις τόσο από εσάς όσο και από την ΑΕΚ. Πιστεύεις ότι ο μεταξύ σας ανταγωνισμός έχει ανεβάσει το επίπεδο του χάντμπολ στη χώρα μας;

«Προφανώς, ο ανταγωνισμός, ο οποίος έχει δημιουργηθεί ανάμεσα στις δύο ομάδες, έχει ανεβάσει το επίπεδο του χάντμπολ στη χώρα. Αρχικά, τα τελευταία χρόνια στο ελληνικό πρωτάθλημα έχουν αγωνιστεί παίκτες με συμμετοχές σε τελικούς Euro, Παγκοσμίου και Ολυμπιακών αγώνων.

Ένα δεύτερο χαρακτηριστικό που αποδεικνύει την εξέλιξη του αθλήματος είναι η συμμετοχή της Εθνικής ομάδας στο προηγούμενο Euro, καθώς και η άνοδός της στο ευρωπαϊκό ranking».

Τα δύο τελευταία χρόνια είδαμε, στους τελικούς σας με την ΑΕΚ, να κρίνονται στα πέντε παιχνίδια. Κάτι ανάλογο πιστεύεις ότι θα δούμε και φέτος;

«Προσωπικά, δε γνωρίζω αν οι τελικοί φέτος θα είναι στην κόψη του ξυραφιού όπως τα τελευταία χρόνια. Όμως, πιστεύω πως με την δουλειά των τελευταίων μηνών και τη δίψα που έχουμε, θα είμαστε εμείς που θα πανηγυρίσουμε το πρωτάθλημα στο τέλος».

Η πρώτη συμμετοχή της Εθνικής μας σε EURO το 2024 μπορεί να αποτελέσει την απαρχή για νέες μεγάλες διακρίσεις στο μέλλον;

«Πιστεύω πως τα τελευταία χρόνια έχουν μπει κάποια θεμέλια και η Εθνική κοιτάει στα μάτια κάθε αντίπαλο και διεκδικεί μέχρι την τελευταία αγωνιστική μια πρόκριση σε τελικές φάσεις. Είμαι αισιόδοξος ότι τα επόμενα χρόνια θα γευτούμε και άλλες τέτοιες συμμετοχές σε τελικές φάσεις Euro και Παγκοσμίου Κυπέλλου».

Πώς μπορεί να αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο το χάντμπολ στην Ελλάδα;

«Θεωρώ πως, τόσο σε άλλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, όσο και σε άλλα αθλήματα, ακόμα και σε εγχώριο επίπεδο, ο περιορισμός των ξένων παικτών θα συνέβαλε στην εξέλιξη του χάντμπολ. Μ’ αυτόν τον τρόπο, οι έλληνες αθλητές θα είχαν περισσότερες ευκαιρίες και μελλοντικά θα μπορούσαν να είναι και πιο παραγωγικοί τόσο για τις ομάδες τους, όσο και για την εθνική ομάδα».

Τέλος, τι θα έλεγες σε ένα παιδί που ξεκινάει τώρα το χάντμπολ;

«Θα το συμβούλευα να απολαμβάνει το παιχνίδι καθημερινά».

Νικόλας Παναγόπουλος