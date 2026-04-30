Ένα νέο περιστατικό απάτης συγκλονίζει την Κοζάνη, καθώς ένας 63χρονος άνδρας έχασε το ποσό των 197.420 ευρώ από επιτήδειους που τον εξαπάτησαν.

Σύμφωνα με τη δικογραφία που σχηματίστηκε, οι δύο δράστες –ένας άνδρας και μία γυναίκα– έστησαν ένα καλά οργανωμένο σχέδιο, αποσπώντας σταδιακά τα χρήματα του ανυποψίαστου θύματος.

Όπως προκύπτει από πληροφορίες που επικαλείται το veriotis.gr, οι απατεώνες επικοινώνησαν τηλεφωνικά με τον 63χρονο, παρουσιάζοντας τον εαυτό τους ως υπαλλήλους χρηματιστηριακής εταιρείας, που δήθεν εδρεύει στο εξωτερικό. Με πειστικά επιχειρήματα τον έπεισαν να επενδύσει τα χρήματά του, αποκτώντας έτσι πρόσβαση στον τραπεζικό του λογαριασμό.

Στη συνέχεια, προχώρησαν σε συνολικά 23 μεταφορές χρημάτων, αποσπώντας το συνολικό ποσό των 197.420 ευρώ. Οι αρχές διερευνούν την υπόθεση, ενώ οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί απέναντι σε παρόμοιες τηλεφωνικές επικοινωνίες που υπόσχονται εύκολα κέρδη.