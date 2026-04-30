Μυστήριο και αναπάντητα ερωτήματα περιβάλλουν την υπόθεση θανάτου μιας 48χρονης γυναίκας από την Αμαλιάδα, με τις Αρχές να προσπαθούν να συνθέσουν το παζλ των τελευταίων ωρών της ζωής της.

Η γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή το απόγευμα της περασμένης Παρασκευής (24/4), μέσα στο σπίτι ενός άνδρα, που όπως έγινε γνωστό, τη φιλοξενούσε το τελευταίο διάστημα. Σύμφωνα με πληροφορίες του patrisnews.gr, ο ίδιος ήταν εκείνος που βρήκε πρώτη τη γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της και ειδοποίησε αμέσως τις Αρχές. Ωστόσο, τα δεδομένα της υπόθεσης παραμένουν ασαφή και προκαλούν έντονο προβληματισμό.

Οι γιατροί του Νοσοκομείου Αμαλιάδας, όπου η 48χρονη μεταφέρθηκε εσπευσμένα, διαπίστωσαν απλώς τον θάνατό της. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν, ότι είχε χάσει τη ζωή της αρκετές ώρες πριν εντοπιστεί, γεγονός που ανοίγει νέα ερωτήματα για το τι συνέβη μέσα στο σπίτι και πότε.

Η Ν.Γ., με καταγωγή από χωριό της Πηνείας, βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο μιας υπόθεσης που θυμίζει θρίλερ, καθώς τίποτα δεν μπορεί να αποκλειστεί στο παρόν στάδιο των ερευνών. Το πρωί της περασμένης Δευτέρας η σορός της μεταφέρθηκε στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πάτρας για νεκροψία-νεκροτομή, από την οποία αναμένονται κρίσιμα ευρήματα σχετικά με τα αίτια του θανάτου.

Ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας «ΠΑΤΡΙΣ», οι αρχικές εκτιμήσεις δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να πρόκειται για κάτι πιο σκοτεινό. Οι Αρχές εξετάζουν κάθε πιθανό σενάριο και ερευνούν όλα τα στοιχεία που παραμένουν «θολά».

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και ένα περιστατικό από τον περασμένο Μάρτιο, όταν η ίδια γυναίκα είχε μεταφερθεί στο Νοσοκομείο Αμαλιάδας με ακατάσχετη αιμορραγία. Το γεγονός αυτό έχει τεθεί πλέον στο μικροσκόπιο των ερευνών, καθώς μπορεί να συνδέεται με τις συνθήκες του θανάτου της.

Τα αναπάντητα ερωτήματα γύρω από την υπόθεση παραμένουν πολλά, ενώ οι απαντήσεις αναμένονται μέσα από τα επίσημα πορίσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Η 48χρονη κηδεύτηκε στο χωριό καταγωγής της στην Πηνεία, με την τοπική κοινωνία να αναμένει με αγωνία τις εξελίξεις που θα ρίξουν φως στο μυστήριο.