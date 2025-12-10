Συγκλονίζει την Αμαλιάδα υπόθεση εκβιασμού μεταξύ ανηλίκων, που αποκαλύφθηκε πρόσφατα και προκαλεί έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία.

Ένας 14χρονος μαθητής Γυμνασίου φέρεται να εκβίαζε επί εβδομάδες 12χρονο συμμαθητή του, απειλώντας τον ότι θα τον χτυπήσει και εξαναγκάζοντάς τον να του παραδίδει χρηματικά ποσά. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι εκβιασμοί ξεκίνησαν στις 6 Νοεμβρίου. Ο 12χρονος, φοβισμένος από τις απειλές, άρχισε να παίρνει χρήματα από το σπίτι του, μέσα από τις οικονομίες των γονιών του. Μέχρι τις 3 Δεκεμβρίου, όταν αποκάλυψε το δράμα του στους γονείς του, είχε παραδώσει στον 14χρονο περίπου 8.200 ευρώ.

Μετά την καταγγελία, αστυνομικοί της Ασφάλειας Ήλιδας πραγματοποίησαν έρευνα στο σπίτι του 14χρονου. Εκεί βρέθηκαν σχεδόν 100 κροτίδες, μια ηλεκτρονική κονσόλα παιχνιδιού και ένα κινητό τηλέφωνο iPhone, τα οποία εκτιμάται ότι αγοράστηκαν με τα χρήματα που είχε αποσπάσει από τον μικρότερο μαθητή.

Ο 14χρονος συνελήφθη, ενώ μαζί του συνελήφθη και η μητέρα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου.