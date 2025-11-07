Σε κάθειρξη οκτώ ετών και χρηματική ποινή 30.000 ευρώ καταδικάστηκε καθηγητής του ΤΕΙ Σερρών, ο οποίος βρέθηκε ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης. Ο 67χρονος κατηγορήθηκε ότι ζητούσε χρηματικά ανταλλάγματα από σπουδαστές προκειμένου να τους περάσει στα μαθήματά του.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο καθηγητής «έκοβε» τους φοιτητές του και τους παρέπεμπε σε συγκεκριμένο φροντιστήριο. Στο ίδιο δικαστήριο κάθισαν και οι ιδιοκτήτες του φροντιστηρίου – ανδρόγυνο – οι οποίοι καταδικάστηκαν σε ποινή κάθειρξης πέντε ετών και χρηματική ποινή 20.000 ευρώ ο καθένας.

Αντίθετα, οι δικαστές αθώωσαν έναν ακόμη καθηγητή που είχε κατηγορηθεί για την ίδια υπόθεση, αναγνωρίζοντας ελαφρυντικό μεταγενέστερης καλής συμπεριφοράς στους υπόλοιπους καταδικασθέντες.

Οι τρεις καταδικασθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι ενόψει του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου, καθώς η έφεσή τους είχε ανασταλτικό αποτέλεσμα στην εκτέλεση της ποινής. Όλοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονταν, οι οποίες αφορούσαν κατά περίπτωση τα κακουργήματα της δωροληψίας και της εκβίασης.

Κατά τη διάρκεια της πολύμηνης δίκης εξετάστηκαν δεκάδες σπουδαστές ως μάρτυρες κατηγορίας. Μια απόφοιτη του Τμήματος Λογιστικής κατέθεσε χαρακτηριστικά: «Είχα ακούσει ότι υπάρχει ένας καθηγητής που πληρώνεται για να μας περάσει τα μαθήματα […] Μαζί με άλλους συμφοιτητές μου, πήγα κι εγώ στο φροντιστήριο – 250 ευρώ κόστιζε το κάθε μάθημα. Μας έδιναν τα θέματα και πηγαίναμε και γράφαμε. Από αυτά που μας δίδασκε ο καθηγητής έπεφταν και τα θέματα. Τα έδινε στους καθηγητές του φροντιστηρίου. Μια φορά είχε πέσει η ίδια άσκηση με τους ίδιους αριθμούς. Σ’ όλα πήρα βαθμό 5».

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε τον Οκτώβριο του 2018, ύστερα από καταγγελίες που διερευνήθηκαν από την Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Βορείου Ελλάδος της ΕΛ.ΑΣ. Μετά την απολογία του, ο καθηγητής είχε κριθεί προσωρινά κρατούμενος, όπως και ο ιδιοκτήτης του φροντιστηρίου, ενώ η σύζυγός του είχε αφεθεί ελεύθερη με περιοριστικούς όρους.